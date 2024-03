la cos butta la vittoria 

Cos 1

Nuova Florida 1

Cos (4-4-1-1) : Xaxa, Piredda, Cadau, Ladu, Cabiddu (7’ st Piras), A. Loi (37’ st Mattia Floris), Rarinca, Naguel (7’ st Demontis), Santiago, Gallo, Zinzula (18’ st Scarafoni), Santoro (22’ st Aloia). In panchina Tommasino, Ganzerli, Aloia, E. Loi, Bonu. Allenatore Francesco Loi.

Nuova Florida (4-4-2) : Giordani, Chang, Schettini, Miola, Mauro, Paterni (34’ st Jelicanin), G. Costa, Moreso (30’ pt Barba), Limongelli, Mancino (11’ st Pinto Rodrigues), Van Rijswijk (18’ st A. Costa, 29’ st De Martino). In panchina Gasbarra, Imperatori, Ortu, Bolletta. Allenatore Andrea Delgrosso.

Arbitro : Andrea Giordani di Pesaro.

Reti : 3’ st (r) Ladu, 48’ st Jelicanin.

Note : ammoniti Paterni, Cabiddu, Naguel, Piredda, G. Costa; recupero 3’ pt e 7’ st.

Tertenia. Beffa finale per la Costa Orientale Sarda contro la Nuova Florida. Una rete in pieno recupero di Jelicanin non permette agli uomini di Francesco Loi di ritrovare all’Is Arranas di Tertenia un successo che manca dal 3 dicembre scorso (1-0 con l’Anzio). Soltanto due pareggi, considerando anche quello di oggi, nelle ultime cinque sfide casalinghe. Per gli ospiti, reduci da cinque sconfitte consecutive, un punto d’oro. La Cos perde anche l’occasione di agganciare la zona playoff, che dista due lunghezze.

La squadra di casa prende subito il pallino del gioco e al 5’ si rende pericolosa con l’esterno Cabiddu che impegna Giordani. Poco più tardi ci prova Cadau su schema di punizione ma ancora l’estremo difensore ospite fa buona guardia. Al 22’ lo stesso Cadau calcia di poco sul fondo. Al 28’ Zinzula da fuori area spara alto. Al 33’ gli ospiti si rendono insidiosi con una deviazione aerea di Schettini, la palla esce di un soffio. Un minuto più tardi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Giordani si oppone a un tiro di Piredda. Nel finale di tempo ancora Zinzula da buona posizione non trova lo specchio.

Nella ripresa, dopo appena 3’ Cabiddu entra in area e viene steso. È rigore. Lo specialista Ladu trasforma. Al 6’ il giovane Xaxa blocca una conclusione di Limongelli. Al 9’ Cadau costringe Giordani alla deviazione in angolo. Al 24’ botta di Antonio Loi, Giordani respinge con i pugni. Al 35’ Aloia smarca Scarafoni che calcia, ancora Giordani fa buona guardia. Dopo 2’ punizione di Aloia, palla sulla traversa. In pieno recupero la beffa, con Jelicanin che spedisce nel sacco una palla respinta da Xaxa. La Cos chiude all’attacco ma il risultato non cambia. Grande rammarico per la squadra ogliastrino sarrabese. «Due punti buttati al vento», dice il tecnico Francesco Loi, «la squadra ha disputato un’ottima partita. Abbiamo avuto numerose occasioni per chiuderla ma non l’abbiamo fatto. Siamo stati ingenui sul gol del pareggio. Un periodo non fortunato».

