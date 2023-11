La Cos alla prova decisiva  nella tana della Cavese 

Tertenia. La Costa Orientale Sarda ha superato l’esame di maturità ed è pronta ad affrontare la capolista Cavese nella partita di cartello della 13esima giornata della Serie D (girone G). Domenica gli uomini di Francesco Loi saranno attesi allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni, stadio che è stato palcoscenico della Serie B fra il 1981 e il 1984. Un appuntamento storico per i sarrabesi, secondi a tre lunghezze dalla capolista.

Due giorni fa Ladu e compagni hanno ottenuto il decimo risultato utile consecutivo. Sono la squadra meno battuta del torneo (una sola sconfitta) e vantano il miglior attacco con 26 reti. Nelle ultime sette giornate hanno raccolto un punto in più degli aquilotti (17 contro 16). I gialloblù stanno mostrato una gran solidità, non subiscono gol da tre giornate. «Con la Boreale si annunciava una partita difficilissima», dice Loi, «e così è stato. I nostri avversari hanno fatto una gran gara e probabilmente non meritavano di perdere. Per una volta l’episodio ci ha premiati. I ragazzi sono stati eccezionali. Abbiamo undici punti in più rispetto alla scorsa stagione considerando le prime dodici giornate. Siamo a meno tre dalla vetta e credo che a inizio stagione nessuno avrebbe scommesso un centesimo su questo risultato. La partita con la Cavese? Sarà una giornata storica. Giocheremo in uno stadio importante contro una compagine allestita per vincere. La affronteremo con la giusta mentalità, con lo stesso spirito di sacrificio e con la voglia di far benissimo».