La Cos affonda ad Anzio 

Anzio 2

Cos 1

Anzio (3-5-2) : Rizzaro, Sirigliano, Busti, Valentini, Buatti, Galati, Gennari, Paglia, Bencivenga (21’ st Mladenovic), Lilli, Bartolotta (34’ st Falconio). In panchina Perna, Maini, La Quaglia, Carbone, Di Marino, Perkovic, De Gennaro. Allenatore Guida.

Cos (4-4-2) : Tommasino, Piras, Gallo, Bonu, Cogotti, Demontis, Piredda, Ladu, Naguel (21’ st Antonio Loi), Mattia Floris, E. Loi. In panchina Maurizio Floris, Cadau, Zurbriggen, Satta, Rarinca, Sulis, S. Loi, Santoro. Allenatore Francesco Loi.

Arbitro : Sabri Ismail di Rovereto.

Reti : 26’ pt Gennari, 10’ st Bencivenga, 28’ st Demontis

Note : ammoniti Gallo, Lilli, Gennari; recupero 3’ pt e 4’ st.

Cisterna di Latina. L’Anzio batte una buona e sfortunata Cos ed esce dalla zona playout ai danni del Latte Dolce. Nel primo tempo al 4’ la girata di Naguel è bloccata a terra da Rizzaro. Al 12’ punizione di Ladu, ancora Rizzaro si oppone. Due minuti dopo ci prova Mattia Floris, il portiere di casa para in due tempi. Al 26’ al primo vero affondo l’Anzio passa: dopo un batti e ribatti in aerea Gennari batte Tommasino.

Nella ripresa dopo appena 4’ rigore per i padroni di casa per un fallo di Cogotti su Gennari, ma Bencivenga fallisce calciando a lato. Al 10’ lo stesso giocatore però si fa perdonare: supera un difensore gialloblù e con un pallonetto supera Tommasino. Al 14’ altra punizione insidiosa di Ladu, Rizzaro si distende e salva. Al 17’ Lilli da buona posizione spara alto. Al 28’ la Cos accorcia le distanze con Demontis su assist di Simone Loi. Al 32’ lo stesso Demontis calcia dalla distanza, Rizzaro respinge corto, sulla ribattuta Cogotti devia, il portiere salva ancora. Al 40’ Rizzaro salva ancora su Demontis. La Cos chiude all’attacco alla ricerca del pareggio ma il risultato non cambia.

