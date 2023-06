La Corte suprema abolisce le quote per le minoranze: nessuna riserva nell’ammissione alle università americane 

WASHINGTON. Le università americane non potranno più usare la razza o l’etnia come fattore per ammettere gli studenti. Lo ha deciso la Corte suprema Usa in una causa contro due blasonati atenei, tra cui Harvard, infliggendo un altro duro colpo alle politiche liberali dopo l’abolizione della sentenza Roe vs Wade sull’aborto. Per Joe Biden e i dem è un attacco ai progressi verso la giustizia sociale, per Donald Trump e i repubblicani una vittoria del merito e dell’uguaglianza.

Spaccandosi 6 a 3, la maggioranza conservatrice dei giudici ha picconato un’eredità storica del movimento per i diritti civili degli anni ‘60: la cosiddetta “azione affermativa” per l’ammissione ai college, ossia una sorta di discriminazione positiva finalizzata a una maggiore inclusione delle minoranze, a partire da quella afroamericana, anche a beneficio degli altri studenti, che possono così confrontarsi con punti di vista diversi. Ma per il presidente della Corte suprema John Roberts, autore dell’opinione di maggioranza, questa prassi «non può durare per sempre» ed «equivale ad una discriminazione incostituzionale contro altri». «Lo studente deve essere trattato in base alle sue esperienze come individuo, non in base alla razza», ha scritto Roberts.

Dure le osservazioni dei tre giudici dissenzienti, che hanno accusato i colleghi di essere daltonici di fronte alla realtà di «una società endemicamente segregata», illudendosi che il razzismo sia un problema del passato. In piena sintonia con la minoranza dei giudici anche un adirato Joe Biden, che ha commentato pubblicamente la sentenza dalla Casa Bianca: «Sono fortemente deluso e in disaccordo con la Corte suprema. Le discriminazioni esistono ancora negli Stati Uniti», ha detto.

