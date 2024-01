La Corte di giustizia dà torto a Kiev 

L’Aja. La Corte internazionale di giustizia dell'Onu ha respinto, in un verdetto definitivo, quasi tutte le accuse avanzate dall'Ucraina contro la Russia, definita da Kiev “Stato terrorista”, per la guerra nel Donbass e l'occupazione della Crimea nel 2014. In particolare, in una denuncia presentata nel 2017 Kiev accusava Mosca di aver "finanziato il terrorismo" sostenendo i separatisti filorussi dell'Est e di discriminazione razziale nei confronti dei tatari e degli ucraini della penisola sul Mar Nero, annessa unilateralmente dalla Russia 10 anni fa.

Si tratta di un caso precedente all'invasione russa del 2022, oggetto di una causa separata su cui la stessa Corte dell'Aja si esprimerà venerdì in merito alle eccezioni preliminari avanzate dalla Russia. Alle accuse di Kiev per le azioni dei separatisti del Donetsk e Lugansk col sostegno di Mosca, la Corte dell'Aja ha risposto che solo i trasferimenti di denaro possono essere considerati come finanziamento di gruppi terroristici, e questo «non include i mezzi usati per commettere questi atti di terrorismo, come armi o campi di addestramento. La presunta fornitura di armi ai gruppi armati che operano nell'est dell'Ucraina» non rientra quindi nell'applicazione della Convezione contro il finanziamento al terrorismo in oggetto, hanno deciso a maggioranza i giudici dell'Onu (col voto contrario dell'italiano Fausto Pocar scelto da Kiev come giudice ad hoc).

La Corte rimprovera alla Russia solo di non aver preso misure per indagare su eventuali violazioni della stessa Convenzione come invece le aveva imposto.

Intanto i droni ucraini continuano a colpire in profondità nel territorio russo. Un velivolo senza pilota è stato abbattuto per la prima volta sopra San Pietroburgo, quasi mille chilometri dal confine, cadendo tuttavia su un deposito di gasolio che ha preso fuoco. L'attacco è stato rivendicato come altri recenti dai servizi segreti militari di Kiev.

Viene così confermata la strategia ucraina di continuare ad alimentare l'insicurezza tra i cittadini russi a grande distanza dalla linea del fronte, anche se continuano anche i bombardamenti sulle zone di frontiera.

