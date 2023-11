La Corte dei Conti respinge il ricorso di Massimo Cannas 

La Corte dei conti ha respinto il ricorso dell’ex sindaco di Tortolì, Massimo Cannas. L’ex capo dell’esecutivo comunale era stato sanzionato per non aver pubblicato la relazione di fine mandato nei 30 giorni precedenti le elezioni comunali del 28 e 29 maggio scorsi. Il collegio, presieduto da Piergiorgio Della Ventura, ha dunque rigettato l’impugnazione degli atti con cui la Corte dei conti, accertando il mancato adempimento, ha sanzionato l’ex primo cittadino riducendogli della metà, con riferimento a tre mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. «Ora - ha detto Cannas, 57 anni, commentando la sentenza - attendiamo i provvedimenti del Comune alla luce di questo risultato. Dopodiché valuteremo il da farsi». La difesa aveva messo in conto il risultato: «Ciò che conta - ha precisato l’ex sindaco - è dimostrare la mia totale estraneità all’adempimento in quella fase storica. Sono pronto anche a rinunciare all’indennità di fine mandato, ma ciò che più mi preme è il principio, ovvero la correttezza del mio operato istituzionale». Cannas ha ribadito un concetto espresso la scorsa primavera: «Io non ero stato avvisato né potevo essere a conoscenza di quell’obbligo perché c’era un commissario con pieni poteri nominato dal presidente Solinas il 10 marzo. Ero in buona fede. Nessuno mi aveva avvisato fino al primo giugno e io, con senso di responsabilità, ho lavorato per consegnare la relazione. Ad aprile non ero più sindaco, bensì ero diventato un comune cittadino». (ro. se.)

