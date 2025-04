La Corte dei conti indaga sull’assunzione di un dirigente 

Un presunto danno erariale per circa 150 mila euro, è la conseguenza (stando alle indagini della Procura della Corte dei Conti) dell’assunzione dell’ingegnere Nicola Russo, chiamato nel 2021 come coordinatore del Settore Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Palau. Ieri mattina il personale del Comando della Guardia di Finanza di Olbia ha notificato al sindaco del centro gallurese, Franco Manna, la notizia dell’apertura dell’indagine della magistratura contabile. L’atto di garanzia, notificato a Manna ed altri quattro dirigenti comunali, riguarda fatti avvenuti tra il 2021 e il 2023. La vicenda è stato al centro di un duro scontro politico. Il Comune di Palau, quattro anni fa, scelse il manager pubblico campano Nicola Russo come super consulente dell’Urbanistica. Quindi, Russo, 50 anni, di Benevento, venne ingaggiato per guidare uno dei servizi più delicati del Comune palaese. L’assunzione fu segnalata alla Procura di Tempio, che aprì una inchiesta affidata alla Tenenza della Finanza di Palau. Ora la Corte dei Conti sta verificando se Russo (dimissionario nel 2023) sia stato assunto nonostante il Comune di Palau avesse risorse interne idonee per lo stesso incarico. Manna ha sempre considerato il suo operato perfettamente legittimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA