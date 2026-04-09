La Corte d’Appello ha il nuovo presidente 

Ha preso piene funzioni ieri, durante una solenne cerimonia non aperta al pubblico nel Tribunale di Cagliari, il nuovo presidente della Corte d’Appello di Cagliari, Massimo Orlando. L’insediamento è avvenuto davanti alle più alte cariche civili, religiose e militari e a tutti i vertici degli uffici giudicanti e inquirenti della Sardegna. Orlando prende il posto di Gemma Cucca.

Orlando ha svolto il ruolo di giudice nei Tribunali di Tortona, Nuovo e Lecce per poi diventare consigliere della Corte di Appello di Lecce nella seconda sezione penale, poi in quella promiscua e in quella civile nel periodo dal 2012 al 2018 (nel periodo dal 2013 al 2015 è stato magistrato nell’Ufficio legislativo con compiti di stesura di norme in materia di esecuzioni civili, concorsuali, magistratura onoraria, ufficio per il processo). Successivamente, fino al dicembre 2022, è stato presidente del Tribunale di Livorno portando avanti una serie di innovazioni. Poi ha ricoperto il ruolo di Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie al Ministero della Giustizia: direzione composta da 107 dipendenti (di cui 14 tecnici e il resto amministrativi) e da 7 dirigenti (direttori degli vari uffici compreso quello periferico di Napoli). Ora la nomina alla presidenza della Corte d’Appello di Cagliari. (fr. p.)

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