La Corte Costituzionale dà il via libera alla vita affettiva dei detenuti in carcere 

Roma. Porte aperte alla sessualità in carcere e alla vita affettiva dei detenuti. Per la Consulta, infatti, viola la Costituzione e i diritti dell’uomo la norma dell’Ordinamento penitenziario che vieta a chi è recluso di avere con il partner incontri non sottoposti al controllo visivo da parte della Polizia penitenziaria. Con la sentenza numero 10 i giudici costituzionali - sollecitati dal magistrato di Sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi - hanno dichiarato l’illegittimità dell’articolo che non prevede che la persona detenuta possa svolgere i colloqui con il coniuge - la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente -, senza il controllo del personale di custodia, quando, nessun motivo di sicurezza o disciplina, né ragioni giudiziarie, siano di impedimento. Antigone, l’associazione che si occupa dei diritti dei detenuti, parla di “sentenza storica” e «adesso bisogna trasformare un diritto di carta in diritto effettivo». «Finalmente, l’affettività e la sessualità non sono più un tabù», commenta Antigone.

