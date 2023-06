La corsa verso i nuovi ospedali: «Via agli studi, pronto l’incarico»  

Si va avanti velocemente per gettare le basi per la costruzione dei quattro nuovi ospedali dell’Isola, malgrado la bufera politica – da parte dell’opposizione e di pezzi di maggioranza – soffi sempre più forte.

L’incarico

Ares, l’Azienda della Salute della Sardegna, «ha ricevuto dalla Regione l’incarico di predisporre due studi di fattibilità per la realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri a Cagliari e nel Sulcis Iglesiente. Per questo è necessario fare una rilevazione complessiva dei bisogni del territorio confrontandoli con quella che è l’attuale offerta sanitaria, sia ospedaliera che territoriale», spiega la direttrice generale Annamaria Tomasella. «Si tratta di un’analisi molto complessa, che richiede elevate competenze specialistiche, per potere rilevare ed elaborare tutti i parametri necessari per condurre uno studio esaustivo da consegnare al decisore politico, quale base che consenta di fare le scelte migliori per soddisfare i bisogni di salute della popolazione».

Aggiunge Tomasella: «Per ora stiamo lavorando su due versanti: uno è quello dell’affidamento ad un’azienda specializzata nel settore con un’esperienza consolidata di analisi di questa portata; l’altro riguarda il coinvolgimento del personale interno, valutando un possibile tavolo congiunto con professionalità delle altre aziende nonché della Regione. Certo, l’affidamento esterno richiede un costo in più, ma consente anche di assicurare qualità del dato e terzietà nelle analisi. E ripeto, il nostro compito è quello di produrre dati e analisi da mettere a disposizione del decisore politico».

Gli studi

L’affidamento esterno non è stato ancora formalizzato, ma l’incarico dovrebbe andare alla Agm Project Consulting, società milanese di consulenza e ingegneria specializzata in sanità. Entro la prima settimana di agosto Ares (e le altre Aziende sanitarie che stanno lavorando per realizzare le strutture di Sassari e di Alghero) dovranno consegnare alla Regione gli studi di fattibilità, con le indicazioni sulla «collocazione ottimale», delle strutture, «a seguito delle verifiche su eventuali vincoli di natura idrogeologica, paesaggistica, urbanistica e archeologica delle aree potenzialmente idonee». E proprio la scelta sulla zona da edificare è uno dei nodi più difficili da sciogliere. Sant’Elia (al posto del nuovo stadio) come vorrebbe il governatore, oppure altrove?

Gli appalti

Secondo la delibera del 1° giugno (quella che i partiti di minoranza chiedono di ritirare, tramite due mozioni che si sarebbero dovute discutere oggi in Aula) il nuovo “Ospedale della città” – che secondo Christian Solinas potrebbe essere tirato su addirittura in 24/30 mesi – accorperà «in un unico plesso l’offerta dei servizi ospedalieri attuali del Brotzu e del Businco». Dunque, «non ha senso continuare a investire su questi presìdi», hanno sottolineato sia Solinas che l’assessore alla Sanità Carlo Doria.

Intanto però l’Arnas Brotzu prosegue con gli appalti programmati: quello per realizzare la piastra tecnologica, un grande corpo aggiunto con 14 sale operatorie accanto all’attuale edificio (progetto da 70 milioni di euro per cui è in corso la stesura dello studio di fattibilità) e diversi altri interventi, anche per la riqualificazione dell’Oncologico, che complessivamente ammontano a 159 milioni di euro. (cr. co.)

