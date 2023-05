La corsa solitaria verso il bis 

Sull’appello al “non voto” promosso da alcuni esponenti politici dell’avversa parte Lai precisa: «Solo chi odia Jerzu, chi disprezza questa comunità, potrebbe auspicarne il commissariamento per un anno intero». La civica Jerzu Futura vede le conferme di Simona Demurtas (Fdi), e Antonella Melis, assessore ai Servizi sociali, e volti nuovi come Serafino Laconi, Belinda Locci, Marinella Deidda, Mario Serrau e Nicola Serrau.

La presenza di una sola lista è un’anomalia che si era verificata solo nel 1970. Lai correrà contro il quorum e non gioisce. Jerzu Futura è l’unica lista in campo. «Sono stato e continuerò ad essere il sindaco di tutti, come lo sono stato di coloro che cinque anni fa, lecitamente, non mi sostennero e come continuerò ad esserlo di coloro che sceglieranno di non andare al voto. – spiega Lai – Credo comunque che la comunità avrebbe avuto diritto a una proposta alternativa».

Un solo mandato non può bastare. Una nuova candidatura da parte del sindaco uscente Carlo Lai (Pd), 47 anni, consulente aziendale, appariva quasi scontata. Finire il lavoro cominciato per lui è più di uno slogan. Fiero del suo amore viscerale per il paese si proclama sindaco di tutti, sebbene l’assenza di competizione non sia un segnale di coesione. Il cannonau è la storia e la ricchezza di questa terra agricola e laboriosa. Poco più di 3000 abitanti, è polo di servizi essenziali per il territorio, dalla scuola alla sanità.

Anomalia

Programmi

Il mantra è immutato: tanto è stato fatto tanto è da fare. Per il potenziamento della casa della Salute il Comune dispone di un milione e 700mila euro tra fondi Pnrr e fondi regionali. «Nessuno potrà mettere in discussione questo servizio per i prossimi decenni». Sta inoltre per diventare realtà il parco eolico Boreas. «La pratica è in uno stato avanzatissimo. Il parco eolico significa, tra le altre cose, occupazione, possibilità per Jerzu di avviare una comunità energetica, significa misure compensative, questo è programmare da parte di una amministrazione». Tra le grandi sfide raccolte dall’amministrazione Lai e che si concluderanno nel secondo mandato c’è il piano di edilizia scolastica Iscol@. «Entro il 30 settembre ci sarà l’approvazione del progetto definitivo entro novembre l’iter dovrà essere concluso e dovrà essere avviata la fase di gara».

