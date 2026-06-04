La corsa solitaria dell’assessora uscente Melissa Vacca 

Vigilia elettorale insolitamente tranquilla a Tiana per le amministrative che si terranno il 7 e 8 giugno. Candidata alla guida della cittadina, generalmente abituata a sfide molto accese tra più liste, ben 3 nel 2005, la coalizione “Po Tiana”, unica in campo. A guidarla Melissa Vacca, infermiera 29enne, assessora alle Politiche giovanili nell’ultima legislatura, determinata a subentrare al sindaco uscente Pietro Zedda.

In campo

“Po Tiana”, con la celebre gualchiera come simbolo di forza motrice del paese, oltre alla capolista Vacca, schiera otto candidati consiglieri di cui tre donne, tutti di Tiana. Il paese, tra i più piccoli della provincia, immerso nel verde e celebre per la longevità dei suoi abitanti, negli ultimi anni ha dato dei segnali di risveglio anche demografico con 5 nati nel 2025, come non accadeva da tempo. E proprio il benessere della popolazione e in particolare dei più giovani tra i punti cardine del programma del gruppo.

Il programma

«Vogliamo rendere Tiana un paese in sinergia con le attitudini di chi lo sceglie per viverci - dice Melissa Vacca - migliorare le attenzioni verso anziani e bambini che in questi anni sono aumentate, proseguendo su questa strada. Immaginiamo un Comune che sia la vera casa di tutti, dove gli amministratori siano pronti ad ascoltare e risolvere i problemi quotidiani, dai più piccoli ai più complessi». Realizzazione dell’ecocentro comunale, riqualificazione del parco Qualito, un sistema museale vivo, promozione della comunità energetica, proseguimento delle opere in corso, tutela dell’ambiente e riqualificazione degli spazi comunali e dell’area sportiva sono tra gli altri obiettivi principali del gruppo.

Il quorum

La candidata infine esprime fiducia per la sfida al quorum: «Il paese è molto piccolo ed è difficile formare più liste, anche se, come è normale che sia, esistono posizioni differenti, ma i tianesi hanno sempre visto il voto come un dovere e penso che risponderanno positivamente alle nostre proposte».

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