La corsa salvezza del Carbonia non si ferma ghilarza liquidato da due reti di Porcheddu 

Carbonia 2

Ghilarza 0

Carbonia (4-3-1-2) : Caroli, Broglia, Chidichimo, Devivo, Wojcik, Cordoba, Prieto, Basciu, Dore (33’ st Giganti), Porcheddu, Mancini. In panchina Bigotti, Adamo, Omoregie, Lodde, Salimbene, Lecca, Abbruzzi, Cocco. Allenatore Mingioni.

Ghilarza (4-3-1-2) : D’Abbrosca, Laconi, Dessolis, Chergia, A. Corda, Vinci (24’ pt C. Corda), Pinna, Caddeo, Delizos (10’st Melis), Orro, Cossu. In panchina Matzuzi, Trogu, Vorticoso, Corrias, F. Orrù, N. Orrù, Oppo. Allenatore Demartis.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : 45’ pt e 41’ st Porcheddu.

Note : ammoniti Caroli, Broglia, Mancini, Demartis, Caddeo, angoli 6-4 Ghilarza.

Carbonia. La rimonta salvezza del Carbonia si alimenta con la seconda vittoria consecutiva in casa. Concretezza massima: un altro 2-0 di cui fa le spese il Ghilarza grazie alla doppietta di Andrea Porcheddu. Ghilarza rimaneggiato, capace di collezionare cinque angoli quasi di fila, ma la gara (noiosa) si accende al 30’: Basciu defilato strozza il sinistro e al 36’ Dore manda alto da buona posizione (ma aveva un compagno libero). Non è più il Ghilarza intraprendente dei primi minuti e il Carbonia sul finire di tempo passa: Porcheddu devia sotto porta sul secondo palo un traversone da destra di Cordoba.

I minerari tornano in campo molto concentrati: posta in palio altissima. Velleitaria la botta di Dore al 17’ dalla lunga distanza e pasticcio di Devivo al 20’ che in uscita regala palla agli ospiti i quali non ne approfittano, poi Dore non inquadra lo specchio della porta di sinistro su invito di Porcheddu. Al 23’ divergenza di opinioni fra arbitro e assistente: quest’ultimo segnala un fuorigioco del Ghilarza, il direttore di gara invece fa proseguire e a Caroli tocca fare un miracolo su tiro di Cossu.

Carbonia al 29’ a un pelo dal raddoppio con Porcheddu: D’Abbrosca la leva dall’incrocio. Ma il 2-0 ancora una volta giunge allo scadere e sempre con Porcheddu in mischia. Nel recupero destro violento di Cossu murato dalla difesa.

