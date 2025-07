La corsa per arrivare a Piccoli Fiorentina in pole, poi la Roma 

C’è un triangolo Cagliari-Firenze-Khobar, in Arabia Saudita, che tiene alta la tensione nel mercato estivo. Attenzione alle date e alle valutazioni. Perché la Fiorentina ha fra le mani un attaccante, Moise Kean, classe 2000, appetito dal club saudita dell’Al-Qadsiah, società dalle elevate capacità finanziate con sede nella città di Khobar, Arabia Saudita Orientale, affacciata sul Golfo Persico. L’allenatore dei sauditi, l’ex centrocampista spagnolo Michel, ha messo Kean in cima alla lista dei rinforzi: per arrivare alla prima punta degli azzurri, servono 52 milioni di euro da versare in un’unica tranche entro il 15 luglio. L’Al-Qasdiah sarebbe pronta, ma il calciatore prende tempo – l’ipotesi Arabia Saudita non attrae tutti i big – e la Fiorentina resta alla finestra, in attesa che si arrivi al 15 luglio. Con i 52 milioni, o con la cifra che incasserebbe dopo, a contrattazione “libera”, la società viola si butterebbe su Roberto Piccoli, il classe 2001 del Cagliari.

Le trattative

Il club arabo ha un piano B niente male, perché in caso di mancato accordo con Kean è pronta una maxiofferta all’Atalanta per l’altro attaccante azzurro Mateo Retegui. Il Cagliari? In stand by, perché le offerte per il suo ariete offensivo non mancano. La Fiorentina è in pole position, anche ieri l’interesse per Piccoli del club viola – ancora senza un allenatore, dopo le dimissioni di Palladino e la firma di Pioli che non arriva – è stato confermato ai cronisti locali: «E’ in cima ai nostri obiettivi». Il Cagliari non si muove, la valutazione di 30 milioni dopo il riscatto a 12 non spaventa la Fiorentina, ma tiene vicina anche la Roma, dove comincia la sua nuova avventura Gian Piero Gasperini, l’allenatore che ha fatto esordire Piccoli in prima squadra a Bergamo perché impressionato dalle qualità mostrate nel settore giovanile. Ancora senza Zapata a tempo pieno, seppure partirà in raduno con la squadra, anche il Torino si è messo in fila per capire se possa arrivare a Piccoli, sul quale ci sono perfino alcuni club di Premier League. Insomma, c’è la fila davanti alla vetrina dove Tommaso Giulini ha fatto collocare il suo attaccante.

Gli obiettivi

Il Cagliari si sta avvicinando all’attaccante Gennaro Borrelli, 25 anni, che si sta svincolando dal Brescia. La concorrenza (Napoli, Verona e Lecce) non manca. Trattative per due difensori: Ilario Monterisi, classe 2001, del Frosinone (da dove proviene il diesse Angelozzi) e Francesco Pio Riccio (2002) della Sampdoria.

Ieri due nuove offerte: per Alen Sherri dal Frosinone e per per Razvan Marin (in scadenza fra un anno) dal Paok Salonicco, tuttavia il club greco sarebbe stato frenato dalla valutazione data al giocatore rumeno.

Le tessere

Intanto i tifosi confermano la loro fiducia verso il progetto Pisacane: ieri sera superata quota 8 mila tessere, un andamento da record per i posti alla Unipol Domus.

RIPRODUZIONE RISERVATA