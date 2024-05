Oggi a mezzogiorno scadrà il termine per la presentazione delle liste in corsa per le Amministrative dell’8 e 9 giugno, data che coincide con la Europee. In Sardegna si voterà in 27 Comuni, 5 con più di 15mila abitanti (con eventuale turno di ballottaggio): Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai. Sul giornale di domani le liste, Comune per Comune, con i nomi di tutti i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

a pagina 5