La corsa di radio e tv, veicoli di innovazione, cultura e conoscenza 

«La radio e la televisione sono straordinari veicoli di innovazione e di promozione culturale del Paese e una finestra dalla quale ognuno di noi può affacciarsi per partecipare alla vita della propria comunità e di quella globale». All'assemblea di Confindustria radio televisioni è arrivato il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, letto dal presidente dell’associazione, il sardo Franco Siddi. È stata l'occasione per celebrare i dieci anni di attività dell'organismo, con uno slogan eloquente “Diffondiamo valore”, al cinema Barberini a Roma che ha ospitato le anteprime di capolavori come Miracolo a Milano, Il Gattopardo e Accattone, punto di riferimento culturale sin dagli anni Trenta del secolo scorso. I massimi rappresentanti delle aziende editoriali del settore pubblico e privato hanno fatto il punto della situazione, non nascondendo preoccupazioni e avanzando richieste al Governo, davanti al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e al presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

Voci dei territori

Siddi, in apertura, ha rimarcato il ruolo del sistema radiotelevisivo locale: «Un patrimonio che esprime le molteplici identità, culture, usi e costumi delle diverse aree del Paese. È la voce che rafforza la democrazia e il pluralismo». Le tv locali sono circa 500, ma le prime 100 imprese, le più strutturate, da sole rappresentano il 95% degli ascolti e l’84% dell’occupazione dell’intero comparto. «Si tratta di aziende – ha aggiunto Franco Siddi - che riscuotono il gradimento del pubblico, garantiscono posti di lavoro e svolgono un servizio di pubblica utilità. Fondamentali anche le radio locali, una realtà molto frammentata, sia per dimensioni aziendali che per copertura territoriale e ascolti. Nel complesso il nostro settore garantisce occupazione a circa 25mila addetti, che raggiungono quota 90mila con l’indotto, cifre assolutamente non confrontabili con quelle delle piattaforme streaming in Italia. Per tutto questo il sistema merita attenzione e risorse certe anche di fronte alle nuove sfide tecnologiche: dalle piccole e medie tv e radio locali alle grandi realtà nazionali». Poi un concetto caro agli editori di tv e radio grandi e piccole: «L’industria radiotelevisiva è impresa a tutto tondo, elemento primario per la formazione della coscienza democratica del Paese che trova la propria radice nella Costituzione. Patrimonio di valori civili, sociali, culturali che le nostre associate hanno nel loro Dna». Alle istituzioni anche la richiesta di accompagnare e sostenere le sfide tecnologiche, in particolare la transizione digitale, che il sistema radiotelevisivo sta affrontando, e di considerare la disparità di trattamento rispetto ai grandi colossi del web soprattutto sul fronte del pagamento delle tasse. Il ministro Urso ha rimarcato il valore di tv e radio locali: «Un bene prezioso da tutelare. Abbiamo una composizione sociale e culturale, che è una peculiarità e una forza dell'Italia, che va difesa anche attraverso il sostegno alle emittenti locali che esprimono i bisogni, le esigenze e i valori delle diverse comunità regionali. Il Governo non è insensibile – ha concluso Urso – alle istanze degli operatori impegnati in un ampio processo di rinnovamento tecnologico in un settore strategico per la vita del Paese».

Videolina e Radiolina

In platea anche Lia Serreli, direttrice generale del gruppo editoriale L’Unione Sarda, con Videolina e Radiolina che, dopo aver aperto la strada in Italia nel vivace contesto dell'emittenza privata, continuano a svolgere un ruolo di primo piano in uno scenario in continuo mutamento. «Nel 2025 saranno 50 anni dalla nascita di Videolina e Radiolina. La nostra tv è la prima in Italia per capacità di penetrazione e radicamento nel territorio. È una presenza ormai familiare per i sardi, la conferma di quanto siano importanti le emittenti che raccontano la vita delle comunità». Tutto questo in linea con le parole di Sergio Mattarella: «La proposta che viene da ciascun protagonista del comparto concorre alla realizzazione di quel pluralismo di voci e di idee che sostanzia la libertà di espressione declinata in ogni sua forma. Si tratta di una grande responsabilità e di una grande sfida».