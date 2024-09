La corsa di Piccoli e l’abbraccio a Nicola  «Il Cagliari è forte» 

Erano passati 53 secondi dal rigore trasformato da Hernani per il pareggio del Parma e 14 dalla ripresa del gioco quando Roberto Piccoli ha deciso di rimettere le cose a posto per il Cagliari. All’87’ il suo destro secco, sul filtrante precisissimo di Gaetano, ha battuto Suzuki e dato ai rossoblù il primo successo in questa Serie A. Subito dopo ha festeggiato il gol del definitivo 2-3 correndo verso la panchina per abbracciare i compagni (in particolare Felici) e il tecnico Nicola. «Un abbraccio di gruppo: stiamo seguendo l’allenatore, ci mancava questa vittoria per far svoltare la nostra stagione. Siamo una squadra veramente forte e un gruppo bellissimo», esulta l’autore della rete da tre punti, che ha dimostrato come tutto il Cagliari sia unito con l’allenatore e abbia voglia di togliersi altre soddisfazioni.

La svolta

Parma-Cagliari è arrivata dopo una settimana di ritiro, interrotta brevemente solo in seguito alla vittoria in Coppa Italia contro la Cremonese. Un periodo trascorso al Crai Sport Center di Assemini che, per Piccoli ma non solo, è servito a sistemare molte questioni: «È stata una settimana tosta, ma è stato utile stare assieme perché abbiamo fatto gruppo», il suo commento su quelle giornate. All’attaccante preso in estate dall’Atalanta ieri è stato consegnato il trofeo “Player of the Match” istituito da questa stagione per il migliore in campo di ogni partita: «Se ho vinto questo premio è anche grazie alla squadra, formata da tanti ragazzi giovani», il suo ringraziamento ai compagni.

Il goleador

Piccoli aveva segnato l’unico gol del Cagliari nelle prime cinque giornate di campionato (contro il Como nel secondo turno il 26 agosto) nonostante gli 85 tiri totali (che ieri sono diventati 97, non più il record della Serie A perché nel frattempo la Roma è salita a quota 102). Un digiuno lungo 35 giorni e 350’ recuperi esclusi che aveva creato non poche difficoltà a livello di risultati e classifica, finché Zortea non è riuscito a interrompere la serie negativa.

Poi ci ha pensato proprio Piccoli a togliere lo zero dalla casella delle vittorie in campionato, tre punti utili a lasciare l’ultimo posto e a risalire in classifica. Cancellando pure il palo colpito nel primo tempo subito dopo lo 0-1, l’ottavo in sei partite dei rossoblù: un altro dato curioso e da record, visto che il Cagliari ha il doppio dei legni centrati rispetto alle squadre che la seguono in questa speciale graduatoria (Atalanta, Lazio e Roma con 4). Con l’augurio di Piccoli e di tutta la squadra che il momento poco fortunato sia finito.

