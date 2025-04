La corsa di Parolin, il grande mediatore 

“Ministro degli esteri” vaticano con un curriculum diplomatico di lungo corso. Il più vicino al Papa e ora accreditato in testa a tutti i pronostici che lo danno come successore di Francesco. Pietro Parolin è il segretario di Stato della Santa Sede, scelto da Jorge Mario Bergoglio subito dopo il suo insediamento e nominato cardinale l’anno successivo. È stato lui la figura chiave nello storico accordo del 2018 tra il Vaticano e la Cina per la nomina dei vescovi. Settant’anni compiuti a gennaio, Parolin è originario di Schiavon, nel Vicentino. Papà ferramenta e mamma maestra elementare, è proprio lì che muove i primi passi verso l’attività pastorale. Ha raccontato che a sei anni giocava a dire messa sul balcone di casa, mentre frequentava la parrocchia di don Augusto Fornara, riferimento spirituale che orienta la sua fede e la vocazione sacerdotale maturata in quegli anni. Entrato in seminario ad appena 14 anni, prende la maturità classica per poi proseguire gli studi in teologia e filosofia. Nel 1980, a 25 anni, viene ordinato sacerdote e tre anni più tardi entra nella pontificia Accademia ecclesiastica, dove avvia il percorso diplomatico. Nel 1986 arriva anche la laurea in diritto Canonico alla Gregoriana con una tesi sul sinodo dei vescovi. Nel servizio diplomatico della Santa Sede dal 1° luglio 1986, presta la propria opera in Nigeria e Messico per poi passare nella sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, dove lavora fino al 2002. Nel Concistoro del 2014 viene creato cardinale, continuando il suo impegno diplomatico, negli ultimi anni incentrato sugli scontri in Israele e Ucraina.

RIPRODUZIONE RISERVATA