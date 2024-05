La corsa di Fadda per abbracciare i suoi giocatori 

Abbasanta. Al fischio finale dell’arbitro Virgili di Olbia l’immagine più bella è quella del tecnico Mario Fadda che, squalificato, raggiunge di corsa il terreno di gioco per abbracciare e complimentarsi coi suoi ragazzi. Ha sofferto oltre la rete, da dove ha assistito all’incontro senza smettere un attimo di incitare la squadra. Una gioia incredibile per lui, che dopo aver vinto la Coppa Italia tenterà ora un’altra impresa, sperando magari che vada meglio rispetto all’esperienza con il Taloro Gavoi, quando era stato eliminato dall’Aquila nonostante due grosse prestazioni.

«Sono contento per la società e per i ragazzi», afferma Fadda, «ora cercheremo di far bene e sono ottimista vista la crescita costante della squadra in un torneo difficile e importante. Mi complimento anche con il Villasimius, che ha dimostrato di essere un ottimo avversario». Non fa drammi per la sconfitta il tecnico sarrabese Nicola Manunza: «Ha vinto meritatamente la squadra che si è dimostrata più pronta per andare avanti in questa competizione. Complimenti all’Ossese, ma un plauso anche ai miei ragazzi che hanno disputato un gran torneo dandoci tante soddisfazioni». Felicissimo il capitano dei bianconeri Gueli, che ha segnato un gol di pregevole fattura servito a sbloccare l’incontro: «Andiamo a giocarci gli spareggi, crediamo nella promozione in Serie D e sono convinto che ce faremo. La nostra stagione è iniziata un tantino in salita ma poi ci siamo ripresi dimostrando di essere una squadra forte. Grazie al presidente Mentasti, alla società e a questo fantastico pubblico che ci ha seguito e incoraggiato tutto l’anno».

Presenti alla finale i vertici del calcio regionale con in testa il presidente Gianni Cadoni, il suo vice Roberto Desini e il consigliere Francesco Mereu, che al termine della gara si sono complimentati con entrambe le squadre per aver raggiunto la finale e per lo spettacolo offerto. «Sono convinto che l’Ossese abbia tutte le carte in regola per rappresentare al meglio il calcio sardo negli spareggi nazionali», ha detto Cadoni.

