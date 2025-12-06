La corsa di Babbo Natale per la casa dei bimbi malati di tumore 

Domani le vie del centro di Cagliari saranno “invase” da tanti Babbi Natale. Persone comuni che correranno e cammineranno per raccogliere donazioni per l'acquisto di un appartamento, nel capoluogo, in grado di ospitare gratuitamente i bambini malati di tumore e i loro cari per sottoporsi alle cure ospedaliere. Si chiamerà “La casa degli amici di Giulia” e il progetto è dell’associazione “Il Sogno di Giulia Zedda odv”. Aiutare i bimbi più bisognosi era uno dei tanti desideri della piccola scomparsa a 10 anni nel 2018 per un tumore al cervello.

“La corsa di Babbo Natale”, evento voluto dall'associazione e organizzato dall’Asd “Run with friends”, partirà da piazza Costituzione alle 17.30, per poi proseguire nelle vie del centro. «Non c'è assolutamente nessuno spirito competitivo. Non c'è bisogno neanche di iscriversi, si può partecipare anche all'ultimo momento, basta essere vestiti da Babbo Natale», precisa Luca Maini, presidente dell’Asd. Le donazioni consistono nell’acquisto del calendario. «Chi vorrà potrà comprarlo con un’offerta minima di 10 euro», fa sapere Eleonora Galia, presidente de Il Sogno di Giulia e mamma della piccola. «Finora abbiamo raccolto 51 mila euro, dobbiamo raggiungere un budget minimo di 150 mila euro, siamo fiduciosi». (st. lap.)

