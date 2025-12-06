VaiOnline
L’evento.
07 dicembre 2025 alle 00:39

La corsa di Babbo Natale per la casa dei bimbi malati di tumore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Domani le vie del centro di Cagliari saranno “invase” da tanti Babbi Natale. Persone comuni che correranno e cammineranno per raccogliere donazioni per l'acquisto di un appartamento, nel capoluogo, in grado di ospitare gratuitamente i bambini malati di tumore e i loro cari per sottoporsi alle cure ospedaliere. Si chiamerà “La casa degli amici di Giulia” e il progetto è dell’associazione “Il Sogno di Giulia Zedda odv”. Aiutare i bimbi più bisognosi era uno dei tanti desideri della piccola scomparsa a 10 anni nel 2018 per un tumore al cervello.

“La corsa di Babbo Natale”, evento voluto dall'associazione e organizzato dall’Asd “Run with friends”, partirà da piazza Costituzione alle 17.30, per poi proseguire nelle vie del centro. «Non c'è assolutamente nessuno spirito competitivo. Non c'è bisogno neanche di iscriversi, si può partecipare anche all'ultimo momento, basta essere vestiti da Babbo Natale», precisa Luca Maini, presidente dell’Asd. Le donazioni consistono nell’acquisto del calendario. «Chi vorrà potrà comprarlo con un’offerta minima di 10 euro», fa sapere Eleonora Galia, presidente de Il Sogno di Giulia e mamma della piccola. «Finora abbiamo raccolto 51 mila euro, dobbiamo raggiungere un budget minimo di 150 mila euro, siamo fiduciosi». (st. lap.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

natale 2025

Scatta la corsa al regalo, a Cagliari è già grande festa

Inizia il weekend lungo, folla nelle strade dello shopping:  «Finalmente un po’ di gioia in giro». Fiera, file e Pos in tilt  
Riccardo Spignesi
Il bilancio

Quartu, Milia ci ritenta: «Ancora in campo se il mio gruppo vorrà»

Il sindaco apre a nuove alleanze: «Ma con le regole di cinque anni fa» 
Federica Lai
Regione

Todde-Pd, il momento più difficile

Dal caso Egas al futuro incerto di Bartolazzi: la trattativa è a tutto campo 
Alessandra Carta
Sanità

San Gavino, slitta l’apertura del nuovo ospedale

La Asl: operativi entro il 2027. Dirottati sul cantiere i tre milioni del poliambulatorio di Sanluri 
Mariella Careddu
Colpo di fortuna

Babbo Natale passa in anticipo: 2 milioni con il “Gratta e vinci”

La sorte bacia una tabaccheria di Oschiri Caccia al fortunato acquirente: «È di qui» 
Andrea Busia
La storia

Il poeta della difesa: «I miei versi per la sarda mater»

Dopo aver calcato i campi di calcio, Sergio Atzeni e Mario Luzi gli hanno cambiato la vita: «Scrivo per capire» 
Giuseppe Deiana
Riforme

Ad Atreju prove di proporzionale

Via i collegi uninominali, alla festa FdI si disegna la legge elettorale 