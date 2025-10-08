VaiOnline
Mercati.
09 ottobre 2025 alle 00:41

La corsa dell’oro non si ferma, il prezzo supera i 4mila dollari 

La corsa dell’oro non si ferma e l’asticella del record si porta sopra i 4mila dollari con 6 mesi di anticipo sulle stime degli analisti. Secondo Goldman Sachs la soglia si sarebbe dovuta infrangere a metà 2026, per poi raggiungere la vetta dei 4.300 dollari l’oncia alla fine del prossimo anno.

Al di là dei problemi geopolitici, si è aggiunto dallo scorso 29 settembre un nuovo fattore di rischio: il shutdown Usa. La chiusura delle attività governative, causata dall'esaurimento dei finanziamenti federali, era avvenuta l'ultima volta nel 2019 e con l'amministrazione Trump è tornata d'attualità.

Il risultato è che con un rialzo annuo di oltre il 50%, l’oro si impenna come non ha mai fatto dal 1979 ad oggi. Per gli analisti siamo in overbought territory , ossia in eccesso di acquisti, che genera uno squilibrio tra domanda e offerta rendendo incontrollato il prezzo dell'oro. Una corsa che vede protagoniste anche le banche centrali, che puntano sul metallo prezioso come alternativa al dollaro a seguito della ripresa del taglio dei tassi Usa da parte della Fed.

Poi c'è l'attività degli Etf, i fondi che investono in un solo prodotto,sia esso un listino azionario o una materia prima, che hanno in portafoglio oggi oltre 100 tonnellate d'oro, a fronte delle 17 tonnellate previste in caso di ribasso dei tassi Usa. Infine c'è il mercato, che riscopre il lingotto come alternativa dilungo periodo ai titoli azionari, alle obbligazioni e al mattone.

