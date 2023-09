La corsa del Centenario dell’Aeronautica per finanziare la ricerca contro il cancro  

Una gara per celebrare i cento anni dell’Aeronautica Militare e per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro: appuntamento domenica nel lungomare Poetto con la “Corsa del Centenario”.

Accanto alla gara agonistica su strada omologata dalla federazione italiana di atletica leggera, valida per il campionato regionale individuale, ci sarà anche una camminata ludico-motoria di cinque chilometri e dieci aperta a tutti: una giornata di sport, divertimento e salute grazie a Fidal, Comune, Aeronautica Militare di Decimomannu e Comando dell'Aeronautica Militare della Regione Sardegna. «Uniamo», ha sottolineato Fioremma Landucci, assessora e medico di professione, «la ricerca scientifica contro il cancro all'attività fisica, ribadendo i principi base della prevenzione delle malattie». Sport e solidarietà: «Il ricavato verrà devoluto alla fondazione Airc per la ricerca sul cancro», ha spiegato il colonnello Federico Pellegrini, comandante del reparto sperimentale di Decimomannu, rimarcando «l'impegno dell'Aeronautica Militare nella lotta contro la malattia».

RIPRODUZIONE RISERVATA