La corsa dei super-ricchi, 34mila miliardi in più nei conti 

I ricchi del mondo, appena l’1% della popolazione, sono sempre più ricchi potendo contare su un patrimonio che nell'ultimo decennio è aumentato di svariate migliaia di miliardi. Nel frattempo i fondi destinati allo sviluppo dei Paesi più poveri, quelli che garantirebbero una maggior uguaglianza, si assottigliano. Lo squilibrio appare nell’ultima analisi di Oxfam, pubblicata in vista della quarta Conferenza internazionale sul finanziamento per lo Sviluppo, che si svolgerà a Siviglia a partire dal 30 giugno e vedrà la partecipazione di oltre 190 Paesi.

L’accelerata

Secondo l’analisi di Oxfam i governi delle economie avanzate stanno apportando i tagli più cospicui agli aiuti pubblici allo sviluppo dagli anni Sessanta, periodo in cui l’aiuto pubblico allo sviluppo è divenuto oggetto di una rilevazione annuale. Intanto emerge che la ricchezza dell’1% degli uomini più facoltosi al mondo è aumentata, in termini reali, di oltre 33.900 miliardi di dollari nell’ultimo decennio. Un ammontare superiore di 22 volte alle risorse necessarie per riportare sopra gli 8,30 dollari al giorno la parte della popolazione mondiale che vive oggi sotto la soglia di povertà.

I soli Paesi del G7, i cui stanziamenti rappresentano circa tre quarti degli aiuti globali, prevedono per il 2026 tagli del 28% rispetto al 2024. Nel frattempo la crisi del debito vede «il 60% dei Paesi a basso reddito sull’orlo di una bancarotta, con i Paesi più poveri costretti a spendere per il servizio del debito somme più alte di quelle che destinano a scuole e ospedali pubblici».

Lo scenario

«I rappresentanti dei Paesi di tutto il mondo si incontreranno a Siviglia in un momento drammatico per l'umanità» - sottolinea Oxfam - fra «tagli draconiani agli aiuti pubblici allo sviluppo, l'aggravarsi della crisi del debito, l'espandersi dei conflitti con il moltiplicarsi delle crisi umanitarie, una guerra commerciale senza precedenti e il multilateralismo sotto scacco, perché profondamente avversato dall'amministrazione Trump», dice Francesco Petrelli, portavoce e policy advisor di Oxfam Italia su finanza per lo sviluppo. In occasione della Conferenza di Siviglia, Oxfam chiede ai governi di «invertire la rotta, affrontando di petto le elevate e crescenti disuguaglianze di benessere e ripensando alla radice il sistema di finanziamento per lo sviluppo».

RIPRODUZIONE RISERVATA