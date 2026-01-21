La corsa dei sindaci uscenti 

Nessuno dei sindaci in carica vuole rinunciare al secondo mandato. Chi ha la fascia tricolore venderà cara la pelle per conservarla, anche perché, è parere condiviso tra gli amministratori, servino dieci anni per dare forma e sostanza ai programmi.

In vista delle elezioni amministrative di primavera, quando andranno alle urne le comunità di Arzana, Elini, Gairo, Ilbono, Loceri, Urzulei e Ussassai. Quattro dei sindaci uscenti hanno già confermato la volontà di ricandidarsi. Sergio Lorrai (Gairo), Giampietro Murru (Ilbono), Gianfranco Lecca (Loceri) e Chicco Usai (Ussassai). Angelo Stochino sta maturando l’idea di richiedere la fiducia ai suoi concittadini di Arzana. Da sciogliere i nodi a Elini e Urzulei.

Sfide calde

A Gairo e Ilbono le sfide più aperte. Nel primo caso Sergio Lorrai, esponente Pd, conferma la volontà di ambire al mandato bis: «Stiamo lavorando con l’attuale maggioranza per proseguire e portare a compimento l’importante lavoro avviato e in procinto di essere realizzato».

Si fa largo l’ipotesi di Francesco Carta come avversario. L’ex vicesindaco, divenuto anche consigliere provinciale in quota Riformatori, spiega la sua posizione, senza comunque confermare la propria candidatura a sindaco: «Stiamo costruendo un gruppo alternativo alla maggioranza da cui io e Tomasino Piras siamo usciti». A Ilbono, il sindaco uscente, Giampietro Murru, sarà di nuovo della partita: «I cittadini ci hanno fatto capire che avrebbero piacere affinché noi ci ricandidassimo. Ci sarà una lista rinnovata - conferma Murru - e l’intenzione è dare attuazione a opere pubbliche già appaltate per un valore di 5 milioni di euro».

A Ussassai, la partita si gioca sul nodo energia e la valorizzazione del territorio. Chicco Usai, sindaco uscente, conferma l’interesse verso il secondo mandato. «La lista è quasi pronta. Siamo una squadra giovane che ha iniziato ad amministrare durante la pandemia e dunque non è stato semplice. Però - spiega Usai - abbiamo puntellato l’ufficio tecnico ora performante e abbiamo partecipato a tanti bandi Pnrr. Dovevamo avere il tempo di conoscere la macchina amministrativa: servono dieci anni per concludere il lavoro, poi si potranno trarre conclusioni».

Lecca verso il bis

A Loceri, Gianfranco Lecca (Psi) è orientato alla seconda candidatura: «Ci ripresenteremo, con un po’ di rinnovamento, sperando che i cittadini ci accordino fiducia. Abbiamo in mano 6 milioni di euro per opere pubbliche».

A Urzulei, Ennio Arba (Pd) riflette sull’eventuale terzo mandato. Potrebbero sfidarlo Pier Giorgio Lorrai o Fabio Lorrai. Alta probabilità di candidatura per il primo cittadino uscente Vitale Pili.

