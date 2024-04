La corsa dei partiti verso le Europee, spuntano le prime candidature 

Il passo verso le Europee – si vota l’8 e 9 giugno – tradisce lentezza. Ma da oggi ogni giorno è buono per lavorare alle liste sarde con destinazione Strasburgo. Dall’urna (simbolica) della Pasquetta qualche indiscrezione viene fuori: una manciata di nomi, per ora in quota Pd e FdI, più le alleanze ampie su cui Forza Italia e Sinistra italiana stanno ragionando. L’obiettivo dichiarato è una questione nota: bisogna contenere la sfida impari tra Sardegna e Sicilia, le due isole unite in un unico collegio elettorale ma separate da tre milioni e mezzo di abitanti. Un peso demografico che storicamente penalizza Cagliari. Dal fronte M5s, l’ermetismo si mischia alla suspense: il movimento ha un nome – di donna – da spendere, ma viene tenuto volutamente blindato.

Cinque Stelle

L’acquolina in bocca sui papabili delle Europee è una strategia servita dall’entourage di Alessandra Todde: la neogovernatrice ha scelto personalmente l’aspirante eurodeputata sarda. Sarà una «giovane manager». Per svelarne l’identità, si attende che l’interessata dia il proprio benestare. Quando basta per capire che Todde userà tutto il proprio potenziale elettorale per permettere agli M5S sardi di tornare a Strasburgo. Con almeno un seggio rispetto agli otto che si assegnano nella circoscrizione delle due Isole.

FdI

Per organizzare le liste, i Fratelli d’Italia si sono dati appuntamento a Roma in settimana: i giochi vanno chiusi tra il 30 aprile e il primo maggio, mentre i simboli andranno depositati tra il 21 e il 22 di questo mese. Antonella Zedda, la senatrice che coordina Fdi nell’Isola, non ha nulla da ufficializzare. Ma nel partito non è un mistero che in pole ci siano Marco Porcu, assessore regionale uscente, dal 2022 alla guida dell’Ambiente, e il deputato Salvatore Deidda.

Pd

I dem, sempre galvanizzati dal risultato delle Regionali (primo partito della Sardegna, tre assessori nella Giunta Todde, undici consiglieri più la presidenza dell’Aula), non hanno intenzione di “sporcare” il curriculum: un parlamentare a Strasburgo – uomo o donna che sia – sarebbe la ciliegina sulla torta. L’ex rettrice Maria Del Zompo è una potenziale candidata, al pari dell’ex deputato Andrea Frailis. La sensazione, però, è che il Pd metterà la testa sulle Europee solo dopo aver fatto partire la legislatura in Regione. Altra cosa è la strategia, quella sì, già decisa: puntare solo una coppia forte e su quella concentrare le preferenze, che possono essere tre, di cui una va data obbligatoriamente a uno dei due sessi. La scorsa settimana, e c’era pure il segretario regionale Piero Comandini, Elly Schlein ha riunito a Roma i maggiorenti del partito: si è discusso di criteri per la scelta dei candidati e la stessa numero uno dei dem potrebbe essere capolista nel collegio delle Isole.

Forza Italia

Pietro Pittalis, che dagli inizi di marzo è il coordinatore sardo degli azzurri, sta tessendo la tela elettorale a misura di vittoria. Il deputato ha tracciato con chiarezza un orizzonte per Strasburgo: «Il voto dell’8 e 9 giugno offre alla nostra Isola la grande opportunità di eleggere un rappresentante in Europa. Ma per farlo dobbiamo unire le forze centriste». Pittalis non dimentica nemmeno un alleato: «Intendo Riformatori, Udc, Noi moderati, Alleanza Sardegna, Sardegna al centro/Venti20. Se remiamo tutti dalla stessa parte, riusciamo a portare a casa il risultato», rassicura il parlamentare.

Avs

Un ragionamento analogo lo sta portando avanti Sinistra sarda, costola di Sinistra italiana, una delle due metà che formano il cartello elettorale tra ex Pci e Verdi. Christian Locci, il segretario regionale, conferma di «aver avviato i primi contatti» per la costruzione di un’alleanza larga. «I Progressisti hanno già manifestato una sostanziale adesione al progetto. Contatteremo il Psi, Possibile, Sinistra futura, Orizzonte Comune, Demos e Fortza Paris», spiega Locci. Dal fronte dei Verdi, è l’entourage del leader nazionale Angelo Bonelli a precisare che «sulle candidature nulla è stato ancora deciso».

Lega e Psd’Az

Per decidere le candidature, Matteo Salvini ha dato mandato ai coordinatori regionali di aprire il confronto nei territori. «Il partito si riunirà nei prossimi giorni – dice Michele Pais –. Raccoglieremo le disponibilità e poi vedremo il da farsi». Il Psd’Az sarà della partita. «C’è un’alleanza sempre solida», ricorda il numero uno del Carroccio sardo e al momento non ci sono segnali perché quel patto di ferro venga meno.

