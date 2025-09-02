La Corsa degli scalzi sarà super blindata 

L’obiettivo è mettere al sicuro i 900 corridori, soprattutto in via Tharros, a Cabras. Mancano pochi giorni alla corsa di san Salvatore e il Comune sta lavorando al Piano di sicurezza anche perché sono attese 4mila persone sabato e altrettante domenica. Un evento al centro ieri (e lo è anche oggi) del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, Salvatore Angieri.

Il piano del Comune

Il sindaco, Andrea Abis, ha emanato un’ordinanza in base alla quale in via Tharros, tratto dove gli scalzi partono il sabato mattina e si fermano la domenica sera, sarà realizzata una fascia di delimitazione con paletti e corde che non potrà essere superata dal pubblico. A Cabras è vietata la sosta pedonale fino al termine del passaggio della processione nell’area di via Tola mentre in via Tharros sarà in vigore il divieto di sosta, sabato dalle 5 e fino a cessate esigenze, e domenica dalle 15 fino alla fine dell’evento.

Le tribune

Nonostante le poche risorse a disposizione rispetto allo scorso anno, il Comune è riuscito a garantire in via Tharros l’allestimento delle tribune. I posti saranno riservati alle autorità e alle persone che hanno difficoltà a stare in piedi. Ci sarà poi anche una tribuna riservata ai disabili.

La sicurezza

Durante l’incontro di ieri in prefettura «è stato messo a punto il dispositivo per garantire la regolarità della viabilità e lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di sicurezza con l’impiego delle forze dell’ordine».

Poi ci saranno gli addetti che mette in campo il Comune: «Sessanta uomini dislocati in tutti i varchi istituiti attorno alla zona dove si svolge la Corsa - spiega l’assessore al Lavori pubblici, Enrico Giordano - Altri 16, otto a Cabras e altrettanti a San Salvatore, saranno impegnati a gestire i parcheggi. In campo prima, durante e dopo la corsa, tutta la nostra polizia locale: 6 agenti». L’assessore fa un appello «al pubblico di rispettare le regole e di evitare di invadere il percorso per scattare fotografie».

La disinfestazione

Vista l'emergenza in corso legata alla diffusione della Febbre del Nilo, la Provincia ha assicurato l’esecuzione della disinfestazione nel villaggio di San Salvatore e a Cabras (piazza Stagno e via Tharros) e a San Giovanni nelle nottate di giovedì e venerdì.

