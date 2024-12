La corsa ai regali parte a rilento 

Diciamo che per ora non si corre, si passeggia, più che altro, a caccia d’ispirazione tra le vetrine addobbate a festa e le luminarie ancora spente, che sicuramente creerebbero un pochino di più l’atmosfera natalizia. Ma a riaccenderla ci pensano i commercianti, decisamente ottimisti per questa imminente corsa ai regali in vista delle altrettanto imminenti festività, che stando alle previsioni sarà sicuramente positiva.

Le previsioni

Niente annunci di ipotetici scontrini medi - per tutti è decisamente prematuro sbilanciarsi in questo senso -, né accenni a crisi, inflazione, rincari e via dicendo. Nelle vie dello shopping ci sono solo sorrisi incoraggianti e vetrine tirate a lucido per accogliere i clienti nel migliore dei modi e offrire il prodotto giusto da mettere sotto l’albero.

«Abbiamo chiuso settembre, ottobre e novembre con segno assolutamente positivo, così come sono andati molto bene gli acquisti nella settimana del Black friday di cui hanno usufruito soprattutto i più previdenti, adesso siamo ai consumi ordinari ma ci aspettiamo una fiammata a ridosso del Natale, con il picco a partire da sabato 14», spiega Luigi Cau, titolare di Perspektiva, Saloon e Liu Jo. Sorridono anche da Kasanova, in via Garibaldi: “Regali per tutti. Scontati e indovinati”, si legge nella vetrina con tanto di cassetta postale per la letterina da spedire a Babbo Natale. «Stiamo vendendo principalmente il fine settimana, molti plaid, scaldini e felponi perfetti come regali soprattutto adesso che le temperature si sino abbassate», racconta Stefania, dipendente. Bene anche il “venerdì nero”, con la friggitrice ad aria stra scontata che pare sia andata a ruba. «Adesso aspettiamo la settimana prossima che come di consueto farà registrare un aumento delle vendite. Siamo assolutamente fiduciosi».

L’attesa

Per tanti sarà questa domenica dell'Immacolata, il vero banco di prova dello shopping natalizio 2024: così, tra una ghirlanda e le formule più fantasiose scelte per attirare i passanti, c'è chi olia i registratori di cassa che momentaneamente arrancano. «Stiamo assistendo a un rallentamento fisiologico dopo la black week andata oltre le aspettative e che ha visto tanti portarsi avanti con la corsa ai regali approfittando di importanti sconti, ora attendiamo un buon afflusso per questo weekend con il clou concentrato come sempre nei dieci giorni circa precedenti al Natale», anticipa Paolo Angius, titolare di Paul's Bags e presidente di Strada facendo, associazione che riunisce i commercianti del centro storico. «Ma ottimismo e buona volontà a parte è fondamentale che le istituzioni facciano la loro parte per aiutare i negozi di vicinato a sopravvivere all'online e alla concorrenza delle grandi catene, servirebbero un piano del commercio, uno del turismo e uno studio sulla viabilità che offra alternative alla carenza dei parcheggi che continua a penalizzarci».

Poco più avanti, Roberta Follese, titolare di Dettagli, sistema gli ultimi articoli arrivati: «Non posso certo lamentarmi, è un crescendo dall'ultima settimana di novembre», sottolinea con evidente soddisfazione. «Ora aspettiamo fiduciosi il grosso degli acquisti che credo si concentreranno tra questo fine settimana e il prossimo».

Saldi e polemiche

Ritorna puntuale anche la questione saldi. «Così come sono organizzati non hanno più senso, anzi, sono proprio deleteri, dal momento che il mercato è inquinato da promozioni tutto l'anno, soprattutto dei grandi, e con la concorrenza internazionale dell'online contro cui i negozi tradizionali chiaramente non riescono a competere», riflette Marco Medda, presidente Confesercenti Cagliari. «Bisogna studiare nuove forme di promozione».

