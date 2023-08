La corsa ai Giochi di Maggetti passa dall’Olanda 

Sulla costa dell’Olanda Meridionale, a L'Aia, ha preso il via il più prestigioso campionato mondiale di vela del ciclo olimpico. In questa straordinaria competizione, tutte le nazioni schierano i loro più virtuosi specialisti di ciascuna classe velica, aspirando a conquistare il biglietto per Parigi. Un affollato contingente di 1100 velisti, distinti in 10 discipline, si contende accanitamente i 107 ambiti posti destinati alla rappresentanza nazionale. Il Mondiale olandese costituisce anche, per ciascuna federazione nazionale, un momento cruciale nell'individuazione del proprio rappresentante per i Giochi di Parigi 2024. Questo spiega la massiccia mobilitazione di energie e talenti, conferendo al campionato un'aura di straordinaria competizione agonistica.

IQFoil

In Sardegna, il mondo velico seguirà le regate della fortissima Marta Maggetti (Fiamme Gialle) che, oltre a difendere il titolo mondiale conquistato lo scorso anno a Brest tra gli IQFoil, dovrà difendersi dagli attacchi, in ottica olimpica, della propria storica amica/avversaria Giorgia Speciale (Fiamme Oro). Per la cagliaritana di nascita e quella d’adozione (in realtà anconetana), l’inizio delle competizioni è fissato per domani e l’obbiettivo minimo sarà che almeno una di loro due entri tra le prime undici nazioni, per dare all’Italia il sicuro accesso olimpico. Poi per sapere chi sarà l’atleta designata ci sarà tempo.

Ilca e kite

Ancora Sardegna con Cesare Barabino, dello Yacht Club Costa Smeralda, che punta a dire la sua nella categoria più agguerrita tra quelle olimpiche, la Ilca7, ex Laser. Per Cesare, alla sua prima partecipazione, il primo segnale di partenza è previsto per oggi.

I colori della nostra isola saranno in acqua a The Hague anche sul kite di Sofia Tomasoni, bolognese, ma atleta del Windsurfing Club Cagliari. Sofia dovrà confermare l’ottima prestazione ottenuta qualche settimana fa al test event di Marsiglia.

Ogni classe, proprio come alle Olimpiadi, ha un programma diverso ma comunque l’ultimo giorno utile per regatare sarà per tutti domenica prossima.

RIPRODUZIONE RISERVATA