La corsa agli ultimi biglietti per la partita di domenica 

La febbre per Cagliari-Napoli di domenica è già altissima. Ieri la società rossoblù ha aperto la prevendita per la gara contro la formazione partenopea ed è partito l'assalto dei tifosi ai botteghini, virtuali e reali. Dalle 10 di ieri, infatti, sono stati staccati oltre 1800 tagliandi, che vanno ad aggiungersi ai 13.431 abbonati stagionali. Con le curve già esaurite con le tessere annuali, restano a disposizione poco meno di 1500 posti, per una Domus che “rischia” l'ennesimo tutto esaurito per una delle gare più attese dell'anno. Non una sorpresa, visto che il Cagliari ha la più alta percentuale di riempimento dell'impianto nel campionato di Serie A, il 98,02% nelle dodici partite giocate alla Domus, con una media di 16.088 presenze (il Genoa, secondo, si ferma al 97,22%, ma con una media di 32.282 spettatori). I biglietti sono in vendita sui canali TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA