La corsa a tre è al momento decisivo 

Terralba in casa col Selargius, Castiadas tra le mura amiche con la Freccia Parte Montis, Villacidrese davanti ai propri tifosi col Calcio Pirri. Le tre contendenti al successo finale nel girone A di Promozione si giocano tutto negli ultimi 180’ minuti a partire da oggi.

La capolista ha 75 punti, la rivale più vicina 73, chi sta sull’ultimo gradino del podio è a 72: dunque per la squadra oristanese vincere oggi significa mettere fuori gioco, o quasi, i rivali del Medio Campidano, che anche superando la squadra cagliaritana resterebbero a -3 a una sola gara dal termine e dovrebbero sperare a quel punto in una serie contemporanea di risultati favorevoli per centrare il primato sul traguardo. Anche il club del Sarrabus però non può distrarsi, perché un eventuale pari davanti a un nuovo exploit della battistrada significherebbe scendere a -4 e salutare ogni velleità di promozione.

Tutto questo dando per scontato, ovviamente, che il Terralba vinca oggi contro un Selargius che, pur non avendo altro da chiedere al torneo, renderà comunque difficile la vita alla leader. Pareggiare per lei significa rischiare di essere raggiunta in vetta e riaprire tutti i giochi.

In coda potrebbero retrocedere Baunese e Freccia. Determinante lo scontro diretto tra Ovodda e Jerzu.

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