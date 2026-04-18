VaiOnline
Promozione/a.
19 aprile 2026 alle 00:22

La corsa a tre è al momento decisivo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Terralba in casa col Selargius, Castiadas tra le mura amiche con la Freccia Parte Montis, Villacidrese davanti ai propri tifosi col Calcio Pirri. Le tre contendenti al successo finale nel girone A di Promozione si giocano tutto negli ultimi 180’ minuti a partire da oggi.

La capolista ha 75 punti, la rivale più vicina 73, chi sta sull’ultimo gradino del podio è a 72: dunque per la squadra oristanese vincere oggi significa mettere fuori gioco, o quasi, i rivali del Medio Campidano, che anche superando la squadra cagliaritana resterebbero a -3 a una sola gara dal termine e dovrebbero sperare a quel punto in una serie contemporanea di risultati favorevoli per centrare il primato sul traguardo. Anche il club del Sarrabus però non può distrarsi, perché un eventuale pari davanti a un nuovo exploit della battistrada significherebbe scendere a -4 e salutare ogni velleità di promozione.

Tutto questo dando per scontato, ovviamente, che il Terralba vinca oggi contro un Selargius che, pur non avendo altro da chiedere al torneo, renderà comunque difficile la vita alla leader. Pareggiare per lei significa rischiare di essere raggiunta in vetta e riaprire tutti i giochi.

In coda potrebbero retrocedere Baunese e Freccia. Determinante lo scontro diretto tra Ovodda e Jerzu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le iniziative

Cagliari, tra cultura e impegno civile

l Artizzu, Ragas
La crisi

Libano, tregua violata Ucciso un casco blu

La vittima è il francese Florian Montorio Macron: Hezbollah responsabile dell’attacco 
Diesel alle stelle: «Se resta sopra i 2 euro al litro non c’è speranza per le imprese»

Camionisti pronti al blocco: «Non possiamo più viaggiare»

Mezzi pesanti fermi anche in Sardegna per il caro gasolio Le associazioni: «Il Governo deve intervenire subito» 
Roberto Carta
Vargiu (Adiconsum): «Niente risposte dal dg della Asl». Meloni (FdI): «La presidente Todde sospenda il trasloco»

Centro vaccini, la sede è un’incognita

Iniziate le operazioni di trasferimento ma nessuno sa quale sarà la destinazione degli scatoloni 
Cristina Cossu
Regione

Manovrina, 250 milioni per la sanità

Il Pd in pressing: «Troppe criticità, usiamo la variazione per affrontarle» 
Roberto Murgia
Chiesa

«Sarò efficacemente vostro servo»

Il ritorno a casa e la battuta in piazza: «I pastori sardi sono i migliori» 
Emanuele Floris
Turismo

Jana, il sogno di Mazzella prende vita

A Tortolì un borgo da 60 mila metri quadrati, 500 abitazioni e un investimento di 120 milioni di euro 
Simone Loi
Il caso

“Idili”, il videogame che racconta i nuraghi snobbato dalla Regione

Stefano Piras, 35 anni, e il suo team: «Senza fondi costretti a emigrare» 
Piera Serusi
il sit-in

La piazza dei Patrioti No-Ue

Salvini: remigrazione per chi sbaglia. Scontri tra polizia e antagonisti 