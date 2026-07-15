La corsa a piedi per San Costantino 

A Sedilo la grande festa in onore di Santu Antinu non finisce con l’Ardia a cavallo. C’è un secondo rito, altrettanto profondamente sentito: l’Ardia a piedi dell’Ottava di domenica 19 luglio. Una corsa che conserva intatto il fascino della tradizione, la forza della fede e il coinvolgimento di centinaia di partecipanti di ogni età.

I protagonisti

Dopo la messa delle 6.30, appuntamento alle 7.30, in piazza San Giovanni per la consegna delle bandiere. Quest’anno la guida è affidata a Davide Muscau, 32 anni, iscritto al registro parrocchiale dal 2001. Ha scelto come scudieri due amici di sempre: la seconda bandiera Graziano Salaris e la terza bandiera Marco Sotgiu. A proteggere il trio di testa ci sarà la tradizionale “barriera umana”, composta da scorte esperte che, a colpi di bastone, terranno a distanza i partecipanti più irruenti. Per Muscau agiranno altri due cari amici Emanuele Mameli e Gian Pietro Manca. Scorte della seconda e terza bandiera saranno rispettivamente Adriano Mameli e Marco Pilitta. Il corteo colorato si sposterà poi verso il Santuario di San Costantino accompagnato dai fucilieri e dalla banda musicale di Calangianus. Con gli stessi rituali dell’Ardia a cavallo, intorno alle 8, Muscau darà il via alla corsa da “Su Frontigheddu”.

La festa

L’Ardia a piedi è aperta a tutti, sedilesi e non, che vogliono sciogliere un voto o compiere una promessa. È la corsa di chi non può o non sa montare a cavallo, ma che desidera comunque rendere omaggio al santo. Per questo è più partecipata e popolare: un fiume umano che corre per devozione e appartenenza. È anche il momento in cui Sedilo si riconosce comunità con la corsa dell’Ottava che diventa il sigillo finale di una festa che, ogni anno, rinnova il legame profondo tra il paese e il suo santo guerriero. I festeggiamenti religiosi prevedono intanto sabato 18 luglio le messe in parrocchia alle 17.30 e al Santuario alle 19. l festeggiamenti civili prevedono domani, alle 20.30 in piazza Regina Margherita, la presentazione delle poesie della scuola primaria e una gara poetica con Giuseppe Porcu e Dionigi Bitti, accompagnati dai Tenores di Ula Tirso. Sabato, alle 17.30, il campetto ippico ospiterà invece la rassegna regionale di pariglie, organizzata in collaborazione con l’Associazione ippica sedilese. In serata, alle 22, concerto di Elettra Lamborghini in piazza Cocco. La chiusura dei festeggiamenti civili domenica, alle 22, con la serata etnica degli Istedos.

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