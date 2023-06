La coreografa Deliperi è la donna dell’anno 2023 

Maria Grazia Deliperi è la “Donna dell’anno” per il 2023 a Sassari. La coreografa e direttrice artistica vince la 17esima edizione del premio, promosso dall’associazione Inner Wheel Castello, dedicato alle donne che si sono distinte in città per le loro attività intellettuali, scientifiche e artistiche abbinando l’etica alle qualità personali. Ieri sera al Teatro Verdi, prima dello spettacolo “Vissi d’arte”, la consegna del riconoscimento all’insegnante sassarese, sulle scene da oltre 39 anni, e fondatrice della scuola di danza Arabesque. Tra le precedenti vincitrici la dirigente della polizia Giusy Stellino, l’ex direttrice dei Musei Capitolini a Roma Anna Mura Sommella e la soprano Francesca Sassu.(e.fl.)

