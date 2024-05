La corazzata Virtus comincia la scalata 

Nella Serie B sarda non conosce rivali da tre anni. Novantotto partite e altrettante vittorie, spesso e volentieri con scarti esorbitanti. Un ruolino di marcia forse unico in Italia, che però non è bastato (almeno fin qui) alla Virtus Cagliari per garantirsi il ritorno nel suo habitat naturale: l’A2 Femminile.

Anche quest’anno, come nei precedenti, per ottenere la promozione sarà necessario venire a capo di un cervellotico percorso con ostacoli: prima lo spareggio con Civitanova Marche, poi, in caso di vittoria, un altro confronto, articolato su andata e ritorno contro la prima classificata della Lombardia. Finita? Nemmeno per idea. Lo sbarramento finale sarebbe un ulteriore match contro la vincente del testa a testa tra le seconde di Triveneto ed Emilia.

Sgradite

«Non è un mistero che le squadre sarde non siano gradite a tutti in A2», afferma coach Fabrizio Staico, «probabilmente le difficoltà nell’ottenere una promozione si possono spiegare così. E purtroppo i numeri che esprimiamo non ci consentono di battere i pugni in ambito federale». Tanto vale armarsi di pazienza e mettere nel mirino il primo avversario: la Feba Civitanova, compagine guidata (in qualità di assistente) dall’ex Ferazzoli: «Una squadra forte e ben allenata», fa notare, «possono contare su due lunghe di livello e alcune esterne esplosive». Si comincia sabato, alle 18.30, al PalaRestivo. Gara 2 è in programma nelle Marche una settimana dopo: «Proveremo a sfruttare subito il fattore campo», spiega, «anche se, a dire il vero, avrei preferito giocare il ritorno in casa».

L’affermazione nella finale regionale contro il Cus ha rinsaldato le certezze della Virtus: «Le ragazze sono motivate», conclude il tecnico, «è il terzo anno che affrontiamo questo tipo di percorso e mi auguro che l’esperienza accumulata esserci d’aiuto».



