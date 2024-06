La corazzata Masnata va ko, ai quarti c’è la Di. Fer. 

Prima giornata dei playoff scudetto dell’Over 55 dell’Msp. Le gare degli ottavi hanno promosso le otto squadre che sabato si affronteranno nei quarti di finale. Nell’Uisp invece è stato assegnato l’ultimo trofeo della stagione.

Le sorprese

Pur con il brivido la Maccioni Marmi supera il primo turno degli spareggi Over 55. Contro un gagliardo Cagliari 2007 i vincitori della stagione regolare riescono a recuperare il doppio svantaggio e a portare la sfida ai calci di rigore, superando i cagliaritani per 5-4. Non ha problemi invece la Sardachem, che impone il 3-1 alla Cigiesse/Simius Group, mentre è clamoroso il tonfo della Masnata Chimici: la squadra che ha letteralmente ammazzato il girone B, esce di scena agli ottavi, come nella scorsa stagione: contro la Di. Fer. incassa un sonoro 4-0. Alla De Amicis invece basta il minimo scarto per accedere ai quarti e per avere la meglio sui Resti Umani/Kospi. Staccano il pass anche i detentori del titolo di categoria della Cooper Band di Ignazio Farci, vittoriosi su La Vernice con un netto 3-1. Si chiude invece con una sconfitta di misura la stagione tribolata degli Amatori Orione Selargius, sconfitti per 1-0 dalla Polisportiva Sestu. Spettacolare la sfida tra le due matricole Il Club e Sinnai Conad Superstore: alla fine l’hanno spuntata i cagliaritani al termine di un combattutissimo 3-2 finale. Infine la Campagnola/140 Gr. Spaghetteria supera per 1-0 l’Associazione Ingegneri. La squadra di Toto Uccheddu continua la sua striscia positiva da imbattuta anche nei playoff, con la miglior difesa e il secondo miglior attacco in assoluto della categoria. Numeri che la pongono tra le favorite per la vittoria finale. Queste le sfide dei quarti in programma sabato: Maccioni Marmi-Cooper Band; Sardachem-Polisportiva Sestu; Asd Il Club-Campagnola/140 Gr. Spaghetteria; Di. Fer.-De Amicis.

Coppa Disciplina

Si chiude con tre titoli la stagione Uisp della Nino Disario Villacidro. La squadra di Luca Trudu, dopo la Coppa Italia e la Supercoppa Open, si aggiudica anche la Supercoppa Fair Play, superando per 4-2 la Pizz’a Manetta Capoterra. I villacidresi riscattano così la finale per il titolo provinciale Uisp di categoria persa con il Real Putzu. Nell’Over invece il trofeo Fair Play verrà assegnato a settembre e se lo contenderanno la Polisportiva Isili e la Monreale Calcio.

RIPRODUZIONE RISERVATA