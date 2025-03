La coppia vincente del Decimo 07 

Decimomannu. Ciò che toccano lo trasformano in oro. È la coppia di allenatori sinnaese formata da Albertino Melis e Tonio Monni, attualmente alla guida del Decimo 07 (Seconda categoria, girone B). Insieme hanno vinto due campionati di Seconda categoria con Città di Selargius e Calcio Pirri. Quest’anno si sono nuovamente riuniti e puntano al tris. La squadra occupa il secondo posto a due lunghezze dal Capoterra ma con una partita in meno. Melis è subentrato a fine novembre e, dopo il pareggio all’esordio con l’Ussana, sono arrivate solo vittorie, tredici di fila. Monni l’ha raggiunto un mese dopo. «Stiamo facendo davvero molto bene», dicono Melis e Monni, «i ragazzi si impegnano tantissimo e sono propensi al sacrificio. Un gruppo unito e affiatato. Il lavoro sta dando i suoi frutti e dobbiamo continuare su questa strada. Ci sono ancora sette finali, pensiamo partita dopo partita. Alla fine faremo i conti».

Melis, classe 1978, in passato ha giocato col Sinnai in Eccellenza e avrebbe potuto sicuramente ambire a categorie superiori. Sta confermato il suo valore anche nel ruolo di tecnico mettendoci professionalità e tanta passione. Col compaesano Monni forma una coppia perfetta. Quest’ultimo è stato allenatore del Sinnai dal 2007 al 2008 ottenendo un terzo e un secondo posto in Promozione. Poi ha guidato Soleminis e Sinnai Juniores. Più recenti le avventure, vincenti, con Melis nel 2020/2021 sulla panchina del Città di Selargius e la stagione successiva col Pirri.

