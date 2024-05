La coppia in viaggio di nozze: «Un paradiso» 

Il termometro segna 28 gradi: shorts e infradito, cappellino e bottiglietta d’acqua, una carovana di turisti si muove disinvolta tra piazza Yenne e il Largo.

Vanessa, colombiana di nascita, vive a Gran Canarie, è qui in viaggio di nozze. «Per noi Cagliari è stato un sogno. Volevamo andare alle Maldive, ma l’Italia è un paradiso. Ho cercato su internet e abbiamo visto la Sardegna e sono arrivata qui con tutta la mia famiglia. Posto stupendo». Il buon cibo lo hanno assaggiato e apprezzato: «Abbiamo mangiato delle cose fritte buonissime si chiamano Ozia», in realtà si riferisce alle Orziadas, anemoni di mare, insemolati e fritti, hanno in sé tutto il sapore del mare e sono tipici antipasti della cucina cagliaritana.

Amici e famiglia stanno dietro al suo entusiasmo. «Siamo tutti Colombiani, ma ci siamo riuniti qui. Io invito tutti a venire a vedere Cagliari e la Sardegna», dice ancora Vanessa. Poco più avanti le fa eco Ada Sanchez, sposata con un romano, con il quale vive a Washington. «Mio marito mi aveva già parlato di questa terra meravigliosa. Siamo arrivati ieri, la città ci piace tantissimo. Si mangia molto bene, al Poetto abbiamo gustato dell’ottimo crudo di pesce. I sardi sono un popolo ospitale e meraviglioso».

