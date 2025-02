La coppia Illario-Mabo guida l’Eccellenza 

In testa alla classifica dei migliori del campionato di Eccellenza c’è la coppia Madou Othniel Manassé Mabo e Gianluigi Illario. Sabato scorso si è giocata la sesta giornata di ritorno e il centrocampista centrale del Barisardo ha ottenuto il voto del tecnico avversario, il sedicesimo complessivo da inizio stagione. Gli ogliastrini sono stati sconfitti dal San Teodoro ma il giocatore originario della Costa D’Avorio si è messo in evidenza con una prestazione positiva. Forte fisicamente e in possesso anche una buona tecnica, Mabo è rientrato al Barisardo dopo una stagione al Podgorica, massima serie montenegrina. Due anni fa era stato protagonista del salto di categoria dei biancocelesti dalla Promozione all’Eccellenza.

Illario, detentore del titolo, centrocampista dell’Iglesias, ha avuto a sua volta la sedicesima preferenza nel recupero di mercoledì scorso contro il Calangianus terminato con una vittoria preziosa per i minerari, balzati al quinto posto e decisi a puntare ai playoff.

All’inseguimento

Nella speciale classifica dell’iniziativa ideata dall’Unione Sarda e dalla federazione regionale, è rimasto a quota 15 punti il difensore Mauro Martin Castro del Taloro Gavoi, reduce dalla trasferta di Cagliari contro la Ferrini, e ora si trova sul terzo gradino del podio assieme a Stefano Mereu e Luca Scognamillo dell’Alghero, Alessandro Cadau della Nuorese e Danilo Ruzzittu del San Teodoro Porto Rotondo, autore di una doppietta nella sfida col Barisardo.A 14 punti Stefano Demurtas del Calangianus ha agganciato Lorenzo Isaia del Carbonia. Un gradino sotto c’è l’intramontabile Roberto Mele, attaccante del Taloro. La formazione gavoese sta attraversando un momento magico, nel girone di ritorno ha raccolto 15 punti su diciotto e Mele è sempre protagonista. Alle sue spalle c’è un altro calciatore profeta in patria: il fantasista Fabio Cocco, bandiera della Nuorese.

Nel girone sud

Sesta giornata di ritorno anche nel campionato di Promozione. Nel girone A il difensore Alessandro Piroddi del Cus Cagliari ora condivide il primato con Federico Usai del Lanusei, che domenica scorsa ha centrato la diciassettesima preferenza. Piroddi è stato espulso nell’incontro pareggiato col Guspini. Usai ha ottenuto il voto nonostante la sconfitta della vice capolista sul campo della Villacidrese. I due hanno un vantaggio di tre punti sugli immediati inseguitori: Matteo Cosa dell’Atletico Masainas ha agganciato a quota 14 Paolo Atzeni dell’Arborea, Lamin Jammeh dell’Idolo e Alessio d’Agostino del Sant’Elena.

Il gruppo nord

Nel girone B resta al comando l’attaccante Domenico Saba dell’Usinese con 17 voti pur non essendo stato giudicato tra i migliori nell’incontro con il Bosa. La capolista ha pareggiato e Saba è rimasto a secco. Si avvicina Simone Calaresu (Tonara), anche lui attaccante, balzato a quota 16. I rossoneri hanno perso a Macomer e navigano in zona retrocessione. Ancora a 15 punti Danilo Bonacquisti, capitano dell’Arzachena. A 14 Gino Noli del Tonara raggiunge Lorenzo Zela (Arzachena), Luca Di Angelo (Bosa), Santiago Mateucci (Coghinas) ed Enzo Fink Hassan Fiori (Luogosanto).

