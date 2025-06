La coppia Greco-Dessena per la Primavera 

Farà parte dello staff di Fabio Pisacane anche Roberto Muzzi col quale ha già condiviso il percorso nella Primavera negli ultimi due anni. Non avrà un ruolo dirigenziale, ma di campo. Sarà uno dei collaboratori tecnici e continuerà a essere un punto di riferimento quotidiano per il nuovo allenatore del Cagliari.

È il momento delle scelte anche nel settore giovanile, e in particolare per la Primavera che inizia un nuovo ciclo. Il Cagliari ha già individuato in Leandro Greco il profilo ideale. L’ex allenatore dell’Olbia arriverebbe con l’ex capitano rossoblù Daniele Dessena, già suo vice quest’anno a Frosinone. Prima, però, dovrà liberarsi dal club ciociaro con il quale ha un contratto sino al 2027. Aveva iniziato la passata stagione con la Primavera gialloazzurra per poi essere promosso a ottobre in prima squadra, in B, dopo l’esonero di Vivarini. A sua volta, è stato sostituito da Paolo Bianco quattro mesi dopo. Il Frosinone ha chiuso il campionato in zona playout, per poi salvarsi direttamente con la penalizzazione del Brescia (e lasciare così alla Sampdoria il posto negli spareggi-salvezza). Greco attende ora di capire quali sono i programmi del Frosinone prima di risolvere il contratto. Anche la Roma ha pensato a lui per la Primavera, ma già l’aspettano i “baby” rossoblù. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA