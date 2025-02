La Coppa Italia va al Serrenti Il Fanni si arrende solo ai rigori 

Palazzetto San Nicola di Oristano pieno, spettacolo in campo, partita combattuta ed equilibratissima tanto che sono serviti i calci di rigore per assegnare la Coppa Italia regionale under 19 di futsal. Alla fine a far festa è il Parco Cross Serrenti: il penalty di Maicol Deidda ha deciso la finalissima. E così i giovani allenati da Gianluca Marras andranno a rappresentare la Sardegna nella fase nazionale.

La ricetta

Così anche il secondo appuntamento organizzato dalla Delegazione calcio a 5 Sardegna, guidata dal responsabile Luca Fadda, è stato un successo. Dopo la due giorni al palazzetto Sa Rodia di Oristano il 4-5 gennaio (per le finali regionali di Coppa Italia maschile di serie C1 e C2 e di quella della C femminile), domenica è toccato all’under 19. Sono stati i giovani del Parco Cross a sollevare in cielo il trofeo: nella finale contro il Fanni Sassari i tempi regolamentari si sono chiusi sul 4-4. Sono serviti i calci di rigore: e la squadra di Serrenti ha vinto complessivamente 8 a 7.

La soddisfazione

Per l’allenatore del Parco Cross Serrenti, una grande emozione e soddisfazione. «Una finale tiratissima. Noi avanti 3 a 0, poi la loro rimonta e noi sotto 4 a 3. Abbiamo riacciuffato il pari e siamo andati ai rigori che ci hanno premiato», riassume Marras. «Anche il Fanni, squadra di spessore guidata da un ottimo allenatore come Valerio Fiori, avrebbe meritato». Un successo che conferma la crescita del settore giovanile del Parco Cross: «Hanno giocato anche alcuni under 17 e questo dimostra la bontà del lavoro portato avanti in questi anni con i ragazzi. Dal 2020 è la terza finale di Coppa under 19. E vincere è sempre una grande soddisfazione e ci ripaga dei tanti sforzi fatti. Un grazie di cuore va a tutti: alla società, ai dirigenti, ai ragazzi e ai loro genitori che li supportano facendo tanti sacrifici».

Lo spettacolo

Soddisfatto, malgrado la sconfitta, anche l’allenatore del Fanni Sassari, Valerio Fiori. «Siamo stati bravi a reagire allo svantaggio di tre reti, portandoci poi in vantaggio. Abbiamo sbagliato diversi gol e il loro portiere è stato decisivo. E su azione di angolo hanno trovato il pareggio. E siamo andati ai supplementari e poi ai rigori con la sconfitta: peccato per quanto hanno fatto i ragazzi». Anche per il Fanni i giovani sono una grande risorsa: «Stanno crescendo bene diversi giocatori, come il portiere Salvatore Loriga, anche nostro capitano, Antonio Mura, con grandi abilità tecniche e ampi margini di crescita, Martin Secchi, che farà parlare di lui, e Pietro Loriga, nel futsal fin da piccolo». Il Fanni guarda avanti: «Certo volevamo vincere. Ma siamo contenti: un premio per il lavoro fatto con l’under 19. Sono dodici ragazzi, super seguiti dai genitori, che stanno crescendo e saranno una risorsa per la società, sempre presente nel sostenere questo bellissimo progetto».

