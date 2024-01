La coppa italia va A Ussana e Cus 

La San Sebastiano Ussana vince la finale regionale di Coppa Italia di C1. Tra gol, rimonte e ben quattro espulsioni, dopo un’infinita battaglia contro il Quartu terminata ai supplementari per 5-3, è la squadra di Calabretta a festeggiare a Sestu e alzare il trofeo.

La finale

Il Quartu va avanti con il diagonale di Chighini al 7’ e raddoppia con Rafinha poco dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Non si fa attendere la reazione della San Sebastiano, che accorcia con Deivison. Lo stesso brasiliano pareggia la partita e le squadre tornano negli spogliatoi sul 2-2. Nella ripresa la gara cambia con l’espulsione di Ledda che consente al Quartu di tornare in vantaggio con l’uomo in più e il 3-2 firmato da Cau. L’Ussana ritrova però il pari con il tiro libero di Piras che manda la finale ai supplementari. Alla fine del primo extra time è Saddi a regalare il 4-3 alla San Sebastiano. Non basta l’assalto nel secondo supplementare col portiere di movimento al Quartu. È invece Deivison a chiudere i conti con il definitivo 5-3 direttamente dalla propria area di rigore. L’Ussana vince così la finale e accede alla fase nazionale della Coppa Italia di C1.

Travolgente

A Sestu si è giocata anche la finale di Coppa Italia di C femminile, che ha visto il Cus Cagliari imporsi sul Monastir 6-1. Il Cus sblocca subito il match con Patteri e raddoppia con Onnis. Nella ripresa allungano Cappai, Garau, Marongiu e nuovamente Onnis su rigore per il trionfo della squadra universitaria.

