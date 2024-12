La Coppa Italia un’opportunità per tutti 

Chissà se gli ottavi di finale della Coppa Italia arrivano al momento giusto per il Cagliari, considerato che domenica a Venezia è in programma uno scontro diretto fondamentale per la salvezza contro l’ex Di Francesco. Certo la gara di domani sera a Torino con la Juventus offre una bella vetrina ai rossoblù, e in particolare a quei giocatori che stanno trovando meno spazio. «Ci crediamo, vogliamo passare il turno e sono convinto che possiamo fare una buona prova», il guanto di sfida di Pavoletti subito dopo il match con l’Atalanta. E il capitano potrebbe essere uno dei protagonisti allo Stadium. Fischio d’inizio alle 21 e gara secca, con eventuali calci di rigore in caso di parità dopo i novanta minuti (non sono previsti tempi supplementari). Chi passa il turno, sfiderà poi a febbraio l’Empoli, che ha già eliminato la Fiorentina.

Aria di turnover

Ci crede Pavoletti e ci crede tutta la squadra che ha ripreso la preparazione, ieri al “Crai Sport Center” di Assemini, lasciandosi così subito alle spalle la sconfitta con la Dea, la seconda consecutiva dopo quella di Firenze. Eccetto Luvumbo (costretto a lasciare il campo sabato per una distorsione alla caviglia sinistra), sono tutti a disposizione dell’allenatore che dovrà essere bravo, domani, a dosare le energie senza perdere l’equilibrio e la competitività. «Questi ottavi con la Juventus sono un regalo che i ragazzi si sono fatti», ha detto Nicola venerdì nella conferenza stampa pre-Atalanta, e non è escluso che schieri molti degli undici che hanno rotto il ghiaccio contro la Cremonese a ottobre. Tra i pali sicuramente Scuffet che, nel frattempo, è stato scansato da Sherri. Quale occasione migliore per rilanciarsi per il portiere friulano, che proprio allo Stadium in campionato disputò una delle sue migliori partite quest’anno. Proveranno a riprendersi la scena - presumibilmente - Lapadula e Wieteska. Tra i possibili titolari Obert, Deiola, Felici e Viola. E ne approfitterà per accumulare ulteriore minutaggio e avvicinarsi così al top della forma Pavoletti, che si è finalmente lasciato i problemi fisici alle spalle e vuole ora ricominciare a lasciare il segno. In base all’evolversi del match, potrebbero trovare spazio, magari nel finale, Kingstone e Jankto. Quest’ultimo è l’unico della rosa a non aver giocato nemmeno un minuto, né in campionato né in Coppa Italia. Da valutare le condizioni di Luvumbo, rimasto ieri a riposo precauzionale nella speranza che smaltisca il dolore in tempi stretti e possa così recuperare per Venezia.

Nicola scioglierà le ultime riserve sulla formazione anti-Juve questa mattina durante la rifinitura. In serata la partenza per Torino attraverso un charter, con cui tornerà poi nell’Isola subito dopo la partita, nel cuore della notte. Chi ha tempo, non perda tempo. La sfida con la Juventus è un’occasione d’oro, ma Venezia è lì che aspetta.

