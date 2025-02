la COPPA ITALIA sorride a TRENTO 

Gli artigli dell’Aquila sulla Coppa Italia di basket. A Torino, la Dolomiti Energia Trentino batte l’EA7 Emporio Armani Milano (79-63) e iscrive per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro del trofeo: Trento è la sedicesima città nell’albo d’oro nel quale il Trentino entra come ottava regione. L’Aquila Trento è invece la 27ª squadra a conquistare la Coppa che per due volte è stata di Sassari (2014-2015). Adesso il quintetto di Paolo Galbiati, primo in classifica, tenterà di fare l’accoppiata con il campionato riuscita proprio alla Dinamo nel 2015. L’Olimpia perde invece l’opportunità di staccare la Virtus Bologna nella lista dei plurivittoriosi e resta a quota 8 trofei, l’ultimo nel 2022. Per la terza volta consecutiva (dopo Brescia e Napoli), la Coppa Italia va a una formazione che non l’aveva mai vinta.

Dopo un primo tempo equilibrato (15-14) i trentini (che nei quarti avevano battuto 85-80 la Reggiana e in semifinale eliminato per 82-79 Trieste) hanno cominciato ad allungare, andando all’intervallo lungo sul 38-31. Milano è risalita sino a -2 (42-40) ma l’assalto è stato respinto e si è andati all’ultimo break sul 59-48. Nell’ultimo quarto Trento ha concesso all’Olimpia di arrivare al massimo a -9, poi è arrivata addirittura a +18 sul 79-61, prima dell’ultimo canestro milanese.

Nel tabellino, spiccano i 23 punti della guardia Jordan Ford e, per l’Armani, i 20 del solito Nikola Mirotic (14/14 nei liberi).

