La Coppa Italia sembra scritta per Scuffet  

«Tra i portieri parte come primo Radunovic, però serve avere la possibilità di mettere un giocatore di pari livello in ogni evenienza». Ranieri aveva chiarito quali sono le gerarchie in porta prima ancora di trasferirsi in Val d’Aosta per la preparazione. Lo stesso Scuffet, a domanda specifica nella conferenza stampa di presentazione, non ha battuto ciglio. «Su questo la società è stata molto chiara», ha ammesso il neo rossoblù. «Farò di tutto, però, per mettere in difficoltà il mister. E cercherò di sfruttare al massimo le mie occasioni, qualora dovessero essercene». E l’occasione con la maglia del Cagliari, per l’estremo difensore friulano, potrebbe arrivare già al primo impegno ufficiale della stagione, sabato in Coppa Italia con il Palermo.

Verso il debutto

Radunovic ha ripreso ieri ad allenarsi col gruppo dopo una fastidiosa otite. Nulla di preoccupante, il serbo (alla terza stagione in rossoblù) era fermo, però, da una settimana. Ha saltato, tra l’altro, l’amichevole col Como e non è nemmeno partito in Francia per l’ultimo test con il Brest. Certo per un portiere i tempi di recupero sono più rapidi, considerato poi il motivo che lo ha costretto ad allentare la presa. Quale occasione migliore, a prescindere, per Scuffet per ritagliarsi un proprio spazio nel Cagliari, seppur mimino per ora. Spesso poi il dodicesimo (o presunto tale) trova spazio in Coppa Italia, soprattutto quando il divario tra lui e il titolare non è così marcato. Come in questo caso.

Il precedente

Paradossalmente, Scuffet (40 presenze, tutte con la maglia dell’Udinese) ha molta più esperienza in Serie A di Radunovic (7 in tutto tra Atalanta, Verona e Cagliari) anche se ha perso il treno veloce della gioventù e ha scelto di rilanciarsi fuori dall’Italia per due stagioni. Il 2 maggio del 2021 l’ultima partita, contro la Juventus (finì 2-1 per i bianconeri torinesi con una doppietta di Cristiano Ronaldo). Fu l’unica in campionato nel corso della stagione, tra l’altro, dopo aver giocato, otto mesi prima, proprio in Coppa, col Vicenza (in quel caso vinse l’Udinese 3-1).

Doppio esame

Sano dualismo. Tra Radunovic e Scuffet (classe 1996 entrambi) c’è stato subito un buon feeling. Insieme al terzo Aresti costituiscono una squadra nella squadra, molto affiatata. A prescindere quindi dalle gerarchie fissate da Ranieri dopo lo straordinario girone di ritorno del serbo lo scorso anno in B (il Cagliari si è potuto giocare la promozione al San Nicola sino al 94’ grazie alle sue prodezze nella gara d’andata). Come per tanti rossoblù, questa è per lui la prima vera chance nel calcio che conta e vive la concorrenza con un collega di pari livello come un ulteriore stimolo. Dopo le fugaci apparizioni con Atalanta e Verona, stavolta la Serie A se l’è conquistata sul campo. Per l’ex Cluj è, invece, la via del riscatto in patria dopo due campionati a buoni livelli a Cipro e in Romania (comprese dodici partite in Conference League). Il probabile esordio quindi sabato. E se il Cagliari dovesse passare il turno, troverebbe la “sua” Udinese ai sedicesimi. Destino bizzarro.

RIPRODUZIONE RISERVATA