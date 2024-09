La Coppa Italia restituisce a Nicola il vero Makoumbou 

La vittoria in Coppa Italia contro la Cremonese ha riportato il sorriso anche sul viso di Antoine Makoumbou, che dopo quasi cinque mesi, e per la prima volta in stagione, è riuscito a restare in campo per tutti i 90 minuti. Un piccolo passo nel tentativo del centrocampista congolese nato a Parigi di riprendersi il Cagliari. Perché, dopo essere stato un pilastro inamovibile nelle precedenti due stagioni, con Nicola Makoumbou si è ritrovato a scivolare nelle retrovie. Rischiando, negli ultimi giorni di mercato, addirittura di lasciare la Sardegna.

Montagne russe

Da Parigi alle giovanili del Monaco, sembrava il trampolino di lancio per una brillante carriera. Poi il blackout, la discesa nei tornei dilettantistici, addirittura l’idea di mollare il pallone e pensare ad altro. La svolta con lo sbarco in Slovenia, la stagione al Tabor e il passaggio al Maribor, vetrina dove si è messo in evidenza ed è stato adocchiato dal Cagliari, che lo ha portato in Sardegna subito dopo la retrocessione. Il lancio da titolare con Liverani, addirittura insostituibile per Ranieri, che sulle sue giocate di fino ha costruito prima la promozione in A e poi la salvezza. E infatti in due stagioni, tra campionato, playoff promozione e Coppa Italia, ha messo insieme 77 presenze, quasi tutte da titolare e quasi tutte dall’inizio alla fine. Poi…

Questione di ritmi

Poi il cambio della guardia in panchina. Via Ranieri («sei sempre stato un SIGNORE con me e mi hai dato tanta fiducia» il suo saluto social al tecnico, «per questo ti sarò eternamente grato»), ecco Davide Nicola e al Cagliari è cambiato tutto. Soprattutto i ritmi, in particolare per Makoumbou, che ha trovato difficoltà ad abbandonare la sua rumba per adattarsi al calcio-rock dell’allenatore torinese. Per lui rimbrotti e bacchettate durante tutto il ritiro, nel mirino per quel tocco in più che faceva drizzare la zazzera bionda del tecnico. Che, alla prima gara ufficiale in Coppa Italia, contro la Carrarese, se l’è tenuto al fianco in panchina. Esclusione diventata la regola anche in campionato, con Makoumbou fuori contro Roma, Como e Lecce.

Sliding doors

Esclusione al sapore di bocciatura, in chiusura di mercato il trasferimento al Sassuolo vicinissimo. Operazione andata all’aria e Makoumbou è rimasto in rossoblù, col desiderio di riprendersi i suoi spazi. Esordio stagionale contro il Napoli, a gara ormai compromessa. Poi ecco la grande occasione, una maglia da titolare con l’Empoli. Un pesce fuor d’acqua, Makoumbou ha vagato per il campo nei primi 45’, sbagliando anche tempi e posizione sul vantaggio toscano, lasciando in posizione regolare Colombo da ultimo uomo di difesa, sostituito all’intervallo. Nicola, un po’ per scelta e un po’ per far rifiatare Deiola e Marin, lo ha confermato contro la Cremonese. E Makoumbou ha fatto un passo avanti. Un tocco in meno, uno scatto in più, qualità al servizio della squadra, giocate in verticale (con il 91% dei passaggi riusciti) e cinque palloni recuperati, che male non fa. Tutto in 90 minuti, finalmente Un messaggio diretto per dimostrare che Antoine può ballare anche il rock di Nicola.

