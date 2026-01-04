la coppa italia non è più sarda: sconfitti tt sassari e norbello 

La Coppa Italia di tennistavolo ha lasciato la Sardegna. Il successore della Marcozzi è il Messina, nella finale maschile disputata ieri ad Ancona ha battuto 3-2 il TT Sassari. Il Norbello ha tentato di interrompere la serie del Castelgoffredo nella finale femminile, ma è stato sconfitto 3-1 dalla formazione lombarda che festeggia la sesta Coppa consecutiva.

Al Palascherma di Ancona, sede delle Final Four, le due sfide sono state la riedizione delle ultime finali scudetto. Il TT Sassari ha mancato la doppietta, pur iniziando bene con il doppio Cappuccio-Puppo, vittorioso al quinto set su Faso-Stojanov. Oyebode è stato sconfitto da Ursu, Puppo si è arreso a Stojanov al quinto set. Sassari ha pareggiato con Oyebode, e nel match decisivo, Ursu battendo Cappuccio ha consegnato la Coppa al Messina. Terza la Bagnolese (3-0 al Muravera).

Il Norbello ha spaventato il Castelgoffredo quando è stato a due punti dal doppio vantaggio. Punto iniziale del doppio Kolish-Tofant su Stefanova-Dragoman, Tan Wenling si è fatta rimontare due set da Szocs ma nel quarto era avanti 9-6. La rimonta non è riuscita a Kolish, che sotto di due set con Dragoman si è riportata in parità ma ha ceduto al quinto. Nulla da fare per Tofant superata da Szocs. Il terzo posto va al Quattro Mori grazie al successo (3-1) sul TT Sassari.

RIPRODUZIONE RISERVATA