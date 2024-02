la Coppa italia a napoli dinamo, si attende Bendzius 

Sassari. La Coppa Italia torna al sud: Napoli batte Milano in finalissima per 77-72. L'ultima vittoria di una squadra non del Nord era stata proprio quella di Sassari con la doppietta del 2014 e 2015. Dopo di che Milano (4 volte ma non consecutive), Torino, Cremona, Venezia e Brescia.

Spettatrice

Come l'anno scorso però la Dinamo ha fatto solo da spettatrice perché è rimasta fuori dalla Final 8. Dopo aver tirato il fiato per una settimana, con gli americani rientrati negli Usa per riabbracciare famiglia e amici, questa settimana riprende il lavoro in palestra per la squadra sassarese. Non c'è ancora una gara da preparare, perché il campionato è fermo un'altra settimana per le qualificazioni delle nazionali agli Europei. Il Banco di Sardegna non è rappresentato in Nazionale, Sassari invece sì grazie a Marco Spissu, che il ct Pozzecco ha convocato per le gare contro Turchia (giovedì a Pesaro) e Ungheria (domenica a Szombathely). Due biancoblù convocati invece nelle nazionali di appartenenza: l'ala greca Vasili Charalampopoulos affronterà con la sua Grecia la Repubblica Ceca e l'Olanda; l'ala Kaspar Treier giocherà con la sua Estonia prima contro la Macedonia del Nord e poi contro la Lituania che deve rinunciare ancora all'ala Eimantas Bendzius, impegnato nel recupero dopo l'operazione a un tendine d'Achille.

Mercato silente

A proposito di Bendzius, staff tecnico e medico restano fiduciosi su un suo rientro entro il mese di marzo. E questo potrebbe spiegare anche perché la Dinamo sembra in stand by sul mercato. Di sicuro se entro questa settimana non conclude operazioni (una nuova ala straniera) vuol dire che ha intenzione di non modificare la squadra e aspettare il rientro di Bendzius, confidando su un apporto più solido da parte di McKinnie e Kruslin, ma anche di Treier.

Il calendario che aspetta i biancoblù di markovic è di quelli da far tremare i polsi: il 3 marzo arriva al PalaSerradimigni la Virtus Bologna, poi trasferta al PalaTaliercio contro Venezia e quindi arriva la capolista Brescia.

RIPRODUZIONE RISERVATA