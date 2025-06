La coppa Italia a I Quartieri 

La Coppa Italia Over 50 è de I Quartieri/De Amicis. La squadra cagliaritana ha conquistato il primo trofeo stagionale nella finalissima disputata sabato pomeriggio, imponendosi con un netto 4-0 sulla Pgs Audax Frutti d’Oro.

Daniele Alberti, con una tripletta, è il grande mattatore della sfida.

Il tris di Alberti

Il campo “Comunale” di Elmas ha ospitato l’ultimo atto della competizione. Sotto un sole cocente le due squadre giocano a viso aperto. I biancorossi, in formazione tipo, passano in vantaggio dopo appena dieci minuti: sull’assist di Corrias, Alberti trova il diagonale vincente.

Un’altra invenzione del bomber cagliaritano, al quarto d’ora, vale il raddoppio, questa volta su una perfetta conclusione dal limite, dopo aver recuperato palla sulla trequarti.

L’Audax cerca di riorganizzarsi nella ripresa. Pur con diverse e pesanti defezioni, la squadra di Capoterra non molla, ma sempre Alberti (che duetta con Cocco) cala il tris personale su azione in contropiede. Poi Maxia, ancora con il contributo pregevole di Cocco, chiude la quaterna. La Coppa Italia di categoria va ai cagliaritani, che bissano il successo dell’anno scorso.

Il commento

«Sono contento per la vittoria e per la Coppa». Daniele Alberti, 52enne bomber de I Quartieri/De Amicis e assoluto protagonista della finalissima, non trattiene l’emozione. «Una bella partita, ben giocata anche da parte loro. È una bella squadra, determinata, che non ha mai mollato».

L’attaccante cagliaritano punta già il prossimo impegno di sabato. «Affronteremo una squadra con la quale non siamo riusciti a vincere durante la stagione. La Mediterranea è la nostra bestia nera, ma cercheremo di arrivare alla finale e di vincerla. Questo è il nostro obiettivo».

Verso le semifinali

Assegnata la Coppa Italia, infatti l’Over 50 si appresta ad entrare nel vivo con i playoff scudetto. Sabato sono in programma le due semifinali in gara secca.

I Quartieri/De Amicis adesso cercano il double: dopo aver conquistato il primo posto del torneo nella stagione regolare, da detentori del titolo di categoria i ragazzi allenati da Gianfranco Pau provano a ripetersi.

Nel posticipo di martedì scorso invece la Pgs Audax Frutti d’Oro si è guadagnata la semifinale, superando l’Accademia Sulcitana per 4-2: Branca, Sanna, Contu e Astolfi hanno firmato il successo dei biancoverdi, che sabato sera al campo “Comunale” di Elmas si giocheranno l’accesso alla finale contro l’Okky Villanova.

