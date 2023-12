La Coppa Italia ‘24 sarà a Porto Torres 

Sassari. La Dinamo Lab ci riprova. Nello stesso parquet che l'ha vista arrivare l'anno scorso a un soffio dalla sua prima Coppa Italia. Sarà ancora il Palazzetto dello Sport “Alberto Mura” di Porto Torres a ospitare la Final Four. Appuntamento il 27 e 28 gennaio 2024.

E per una bizzarra combinazione la semifinale sarà proprio contro il Santo Stefano, che si impose nella finalissima dell'anno scorso per 68-63 con qualche rimpianto per la squadra sassarese che comandò a lungo e nel finale in rimonta protestò per un paio di chiamate arbitrali. Il match si giocherà il 27 alle 18.30, mentre l'altra semifinale - in programma alle 16- vedrà opposte la Briantea84 Cantù e Amicacci Giulianova. La finale si disputerà sabato 28 gennaio alle 11.

La Dinamo Lab punta a quel trofeo che Sassari ha già vinto tre volte ma con un'altra squadra, l'Anmic del compianto presidente Angelo Vitiello, che si impose l'ultima volta nel 2002. La formazione sassarese allenata da Foden è attualmente primatista a punteggio pieno nel girone B della serie A e si candida anche a lottare per lo scudetto.

Tra le quattro finaliste Cantù ha vinto ben 8 Coppe Italia, mentre Santo Stefano ha sollevato il trofeo due volte.

RIPRODUZIONE RISERVATA