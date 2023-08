La Coppa Europa per Club a Cagliari all’inizio di ottobre con tutte e sei le armi 

Come l’anno scorso, più dell’anno scorso. La Coppa Europa per Club di scherma torna a Cagliari per tre giorni, nel weekend dl 6-8 ottobre, quando sarà in palio quella può essere definita la Champions League della scherma. Come nel 2022, saranno tanti i campioni italiani e internazionali presenti, molti ammirati già nel Mondiale di Milano e lanciati verso una possibile partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La Confederazione Europea, il cui presidente è l’ex numero uno della Fis, Giorgio Scarso, sa di poter contare sull’affidabile organizzazione dell’Accademia d’Armi Athos, già collaudata dai tanti appuntamenti organizzati a Cagliari negli ultimi anni e investita di un doppio, difficile ruolo: il capoluogo aprirà la stagione agonistica che porta a Parigi e la chiuderà a giugno con i Campionati Italiani Assoluti. Teatro delle le competizioni saranno ancora gli impianti di Monte Mixi (palestre Coni e PalaPirastu), ma con una novità.

Per la prima volta saranno disputate le gare a squadre di tutte e sei le discipline. L’anno scorso era rimasta fuori la spada maschile, che si era svolta ad Heidenheim (Germania). Hanno diritto a partecipare i club campioni nazionali (o i secondi in caso di rinuncia) e i campioni in carica della Coppa Europa Le società che hanno in squadra almeno un medagliato dei Giochi di Tokyo 2020 possono chiedere una wild card. I club “scudettati” sono, nel settore maschile, Frascati Scherma (fioretto), Fiamme Oro (spada), Fiamme Gialle (sciabola); in campo femminile Carabinieri (fioretto) e Aeronautica Militare (spada e sciabola). ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA