VaiOnline
Atletica.
05 gennaio 2026 alle 00:03

La Coppa Epifania apre il 2026 di corsa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Domani a Dolianova la Coppa Epifania riparte dal centro del paese. La manifestazione podistica della Parteolla, che da 48 anni inaugura la stagione di atletica isolana e che da 32 è occasione per ricordare Ennio Podda, lascia il cross e torna alla strada. Nel ritrovo delle 9 circa 200 atleti di tutte le età animeranno piazza Europa e piazza Brigata Sassari. «Dopo diversi anni di cross, peraltro tanto apprezzati, abbiamo deciso di riportare la corsa alle origini, su strada. Il nostro intento è quello di avvicinare pubblico e atleti dando a entrambi la possibilità di sentirsi pienamente coinvolti dall’evento», commenta Marco Cara, presidente dell’Atletica Dolianova.

Ai nastri di partenza della gara assoluta su asfalto e ciottolato (6 giri da un km per gli uomini e 5 per le donne) emergono i nomi del sangavinese Ithocor Meloni (Pro Sesto) ottocentista versatile, dell’ogliastrino Valerio Caredda (Promessa, Selargius) con all’attivo diverse vittorie proprio su strada, del marciatore e fondista Stefano Cicalò (Gonone Dorgali). Al femminile, c’è Enrica Pintor (Master 40 dell’Isolarun) abitudinaria dei podi isolani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta attende la decisione del Tar su Sensi

Nomine nelle Asl, manager dalla penisola per Cagliari e Sassari

Al Pd le due aziende più importanti Scontenti M5S e Uniti con Todde 
Contu (Fimmg): ancora bloccati gli incentivi per le zone disagiate, lo stallo provoca danni pesanti

Medici di base, inizio d’anno terribile

Decine di camici bianchi vanno in pensione, sempre più paesi scoperti 
Cristina Cossu
Napoli

«Si è avvicinato e ha sparato due volte»

L’agguato a Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari: parla il padre 
Catania

Sevizia il figlioletto con un mestolo

Lo percuote e lo umilia. Arrestato dopo che il video diventa virale sui social 
Crans-Montana

I corpi dei 5 ragazzi tornano in Italia «Tragedia evitabile»

Il rimpatrio su un volo di Stato Hanno un nome tutte le 40 vittime 