La Coppa Epifania apre il 2026 di corsa 

Domani a Dolianova la Coppa Epifania riparte dal centro del paese. La manifestazione podistica della Parteolla, che da 48 anni inaugura la stagione di atletica isolana e che da 32 è occasione per ricordare Ennio Podda, lascia il cross e torna alla strada. Nel ritrovo delle 9 circa 200 atleti di tutte le età animeranno piazza Europa e piazza Brigata Sassari. «Dopo diversi anni di cross, peraltro tanto apprezzati, abbiamo deciso di riportare la corsa alle origini, su strada. Il nostro intento è quello di avvicinare pubblico e atleti dando a entrambi la possibilità di sentirsi pienamente coinvolti dall’evento», commenta Marco Cara, presidente dell’Atletica Dolianova.

Ai nastri di partenza della gara assoluta su asfalto e ciottolato (6 giri da un km per gli uomini e 5 per le donne) emergono i nomi del sangavinese Ithocor Meloni (Pro Sesto) ottocentista versatile, dell’ogliastrino Valerio Caredda (Promessa, Selargius) con all’attivo diverse vittorie proprio su strada, del marciatore e fondista Stefano Cicalò (Gonone Dorgali). Al femminile, c’è Enrica Pintor (Master 40 dell’Isolarun) abitudinaria dei podi isolani.

